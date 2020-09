SPI Santé Sécurité ajoute une corde à son arc

SPI Santé Sécurité, dont le siège social est situé à Blainville, est reconnu comme un chef de file en matière de produits et de services liés à la santé et à la sécurité au travail. La pandémie a été l'occasion, pour l'entreprise, de développer un nouveau créneau en ce qui a trait aux équipements de protection et de sécurité contre la COVID-19.

«On est une grande entreprise, mais on est encore capable de se revirer sur un dix cents. C’est l’instinct de survie, mais aussi l’instinct de vouloir aider les gens», soutient la nouvelle présidente, Kim Levesque.

SPI Santé Sécurité compte une vingtaine de sites à travers le Canada. Ceux-ci sont ouverts au public et il est possible de s’y procurer différents produits de protection (bottes, gants, masques respiratoires, lunettes de sécurité, etc.). Ce sont toutefois les entreprises qui, en premier lieu, recourent à ses services, que ce soit pour l’achat de produits, pour des formations, des solutions personnalisées en matière de sécurité au travail ou encore pour l’inspection, l’entretien et la certification de leurs divers équipements.

COVID-19

Le printemps dernier, SPI Santé Sécurité a vu plusieurs de ses clients ralentir, voire cesser leurs activités. Si la plupart ont repris du service aujourd’hui, il était néanmoins important pour l’entreprise de se positionner pour l’avenir. C’est ce qu’elle a fait en proposant des produits de protection contre la COVID-19 et de nouveaux services, comme l’installation d’écrans de plexiglas. «Les hôpitaux, les commissions scolaires, ce n’est pas le marché habituel que l’on desservait», souligne Mme Levesque, fière de voir l’expertise de son équipe être ainsi mise à contribution.

Une vision d’avenir

Au cours des 16 dernières années, celle-ci a occupé différentes fonctions au sein de SPI Santé Sécurité. Nouvellement nommée à la présidence, elle peut compter sur le soutien du chef de la direction, Martin Tremblay, qui demeure actif et continue de s’impliquer quant à l’avenir de l’entreprise. «Notre vision, c’est d’être le carrefour de la santé et de la sécurité en Amérique du Nord», affirme Kim Levesque.