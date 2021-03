Solution Usinage finaliste au Gala Les Mérites STIQ

Une entreprise de Mirabel, Solution Usinage, figure parmi les 24 finalistes en lice en vue de la 9e édition du Gala Les Mérites STIQ, qui permettra de souligner la performance de PME manufacturières québécoises s’étant illustrées dans le cadre de leur participation au programme Podium Transport de STIQ.

En lice dans la catégorie «Distinction: Progression des résultats du DiagnoSTIQ Podium Transport», l’entreprise Solution Usinage, située rue du Parc dans le secteur de Saint-Janvier, presqu’aux abords de l’autoroute 15, se spécialise depuis presque 20 ans en usinage de haute précision dans la production de petites ou grandes quantités, en plus de proposer des services de soudure, de découpage, de pliage, de design et d’inspection.

Comme mentionné, les distinctions seront décernées parmi les entreprises manufacturières participant au programme Podium Transport, lequel vise à accélérer la compétitivité des PME manufacturières québécoises qui évoluent dans les chaines d’approvisionnement du secteur du transport terrestre, et les experts externes qui les ont accompagnées.

Aussi, une distinction spéciale sera décernée cette année à des membres de STIQ qui ont su «faire preuve d’agilité pour naviguer au travers de la crise liée à la COVID-19 et qui ont pu en ressortir grandis».

Rappelons que STIQ, une association multisectorielle d’entreprises québécoises, qui a vu le jour en 1987, a pour mission de développer les relations d’affaires et améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l’essor l’économie québécoise,

Pour ce qui est du gala proprement dit, qui a lieu tous les deux ans, il se déroulera en format virtuel, le mardi 30 mars prochain, de 15 h 30 à 18 h. En outre, pour la première fois, l’événement sera gratuit et ouvert à tous. On peut s’y inscrire dès maintenant via le [https://inscription.stiq.com/].