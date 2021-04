Sept entreprises de la MRC de Thérèse-De Blainville à l’honneur

Même si la COVID-19 persiste et signe, cela n’a pas empêché, cette année, la tenue d’une 23e édition du Défi OSEntreprendre, et la MRC de Thérèse-De Blainville a répondu à l’appel en organisant le volet local de ce grand concours destiné à récompenser de nouveaux entrepreneurs. Le tout s’est conclu avec la tenue d’une toute première cérémonie virtuelle qui a permis, au total, de mettre à l’honneur sept jeunes entreprises.

Animée par Annie Dell’Aniello, conseillère au développement économique et entrepreneuriat à la MRC, la cérémonie en question a réuni, fin mars, une cinquantaine de participants, dont des élus municipaux, y compris le préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville et maire de Blainville, Richard Perreault, mais aussi des élus provinciaux et fédéraux ou leurs attachés politiques. Bien sûr, les entrepreneurs finalistes avaient aussi leurs yeux bien rivés à leurs écrans pour connaître les noms des gagnants.

Une liste de 15 finalistes

Ce sont ainsi 15 candidatures qui ont été reçues dans les quatre catégories du volet «Création d’entreprise», le seul à être évalué localement. Certaines émanent d’entrepreneurs qui avaient pris part au Défi OSEntreprendre l’an dernier, mais qui a finalement été annulé pour les raisons que l’on sait. Ceux-ci avaient la possibilité de revoir leur dossier et de poser à nouveau leur candidature.

Également, le jury composé de huit femmes pouvait remettre un prix «Coup de cœur» parmi les entreprises non lauréates. À ces gagnants locaux s’ajoutent deux entreprises en lice dans le volet «Réussite inc.» et nouveau volet «Faire affaire ensemble» qui se voient propulsées automatiquement à la finale régionale.

Fait à noter, deux inscriptions sur trois du volet «Création d’entreprise» ont été présentées par des femmes. Les 15 projets permettront la création de 48 emplois, dans la prochaine année et de 112 emplois au cours des trois prochaines années.

Autres données, 40 % des projets inscrits sont présentés par des promoteurs de 35 ans et moins, alors que le tiers des entrepreneurs sont âgés de 50 ans et plus.

Et les gagnants sont…

Dans la catégorie «Commerce», l’entreprise La Station Vrac, située à Rosemère et menée par Annick Lemelin-Lagacé, remporte la mise. L’entreprise lauréate offre, dans un esprit «Zéro déchet», des produits d’alimentation, ménagers et de soins pour le corps biologiques en vrac, ainsi que plusieurs alternatives durables.

Pour ce qui est de la catégorie «Innovations technologiques et techniques, l’entreprise FlyWheel Mobilité, basée à Sainte-Thérèse et portée par Éric Lalande, âgé justement de plus de 50 ans, a eu la faveur du jury. Celui-ci propose une chaise de transfert qui sera utilisée lors du déplacement de personnes à mobilité réduite en transport aérien. Cette chaise est conçue pour se déplacer facilement dans un parcours étroit qui caractérise les cabines d’avions pour passagers.

Dans la catégorie «Services aux entreprises», c’est finalement Laberge Service Conseil, ayant pignon sur rue à Blainville, qui l’a emporté, à la grande joie d’Annie Laberge. Cette entreprise a pour objectif de contribuer au succès des PME du secteur manufacturier et de la construction en transmettant les meilleures pratiques d’affaires et en accompagnant les clients dans la gestion du changement.

Une autre entreprise de Blainville, ORIGINE Consultation-Création, et l’entrepreneure Véronique Boucher figurent également dans la liste des gagnants, plus précisément dans la catégorie «Service aux individus». L’entreprise lauréate propose aux artistes des services de mise en scène, de direction artistique et d’accompagnement personnalisé en conception et gestion de projets ou d’événements originaux.

Ces quatre gagnants connus, il restait au jury d’y aller de son «Coup de coeur» parmi trois entreprises de son choix qui n’avaient pas encore remporté un prix. L’entreprise Covariance, fondée par Pierre Trépanier, est l’heureuse élue. En lice dans la catégorie «Services aux entreprises», l’entreprise de Sainte-Thérèse est un laboratoire métrologique qui offre une traçabilité au SI, soit le Système International, base de toutes mesures, avec l’objectif de permettre à tout technicien d’obtenir de meilleurs résultats à l’utilisation de l’équipements de laboratoire.

Ces cinq entreprises se retrouvent maintenant en lice pour le volet régional du Défi OSEntreprendre qui aura lieu le jeudi 29 avril. Si elles l’emportent, elles seront alors de la grande finale provinciale prévue pour juin prochain.

Enfin, comme mentionné précédemment, la MRC de Thérèse-De Blainville pourra aussi compter à ce gala régional sur la présence de Studio Moov, une entreprise de Boisbriand offrant des séances d’entraînement de groupe pour toute la famille, et Moka Toutou Musical, un entreprise de Lorraine qui propose des toutous musicaux avec de belles mélodies douces et réconfortantes pour les enfants et signées entrepreneures et musiciennes de renom, respectivement dans les volets «Réussite inc» et «Faire affaire ensemble».