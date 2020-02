Richard Perreault s’adresse aux commerçants

Le 30 janvier, à l’occasion du Dîner du maire de Blainville, Richard Perreault, ce dernier a présenté un budget 2020 «équilibré» aux nombreux commerçants présents au Club de golf Le Blainvillier. Organisé par l’Association des gens d’affaires de Blainville (AGAB) et son président, Michel Limoges, l’événement s’est déroulé à guichets fermés.

D’entrée de jeu, M. Perreault a rappelé l’importance pour une ville comme la sienne «de bien développer, bien accompagner et bien accueillir les gens d’affaires» .

«Bien administrer, pour mon équipe, c’est prendre en considération toutes nos clientèles dans nos décisions» , a mentionné le maire de Blainville, fier de présenter un budget équilibré pour l’année 2020 avec des dépenses totalisant 106,3 M$ et des revenus équivalents.

«Une fois de plus, nous présentons un compte de taxes très compétitif et dont l’effort demandé aux contribuables est parmi les plus bas dans la région» , a indiqué Richard Perreault avant d’ajouter que pour les commerces, industries et immeubles de six logements et plus, le taux de taxation augmente de 2,3 % pour chacune des catégories par rapport au taux de 2019, ce qui, a-t-il insisté, est un peu moins que l’indice des prix à la consommation en décembre 2019.

«J’ajouterai que 60 % des commerces de Blainville connaîtront une hausse inférieure à 2,3 % selon leur évaluation.»

De nombreux projets

Si, en 2019, on a effectué quelques travaux, tels l’asphaltage sur de la Seigneurie Ouest et la construction d’un système d’égout gravitaire dans le secteur du Blainvillier, 2020 sera aussi propice à la réalisation de nouveaux projets. Le programme d’immobilisations comprend d’ailleurs des investissements totalisant 18,3 M$ pour améliorer la qualité de vie des Blainvilloises et des Blainvillois.

De ces projets, quelques-uns auront une incidence sur les commerces et industries. On a qu’à penser à la réfection de la chaussée du boulevard Jacques-St-André à partir du boulevard de la Seigneurie jusqu’aux limites de la Ville de Sainte-Thérèse, et ce, dans les deux sens.

«Nous procéderons également à des travaux de bouclage de l’aqueduc de la nouvelle rue Legault, ce qui permettra de maintenir une pression et un débit d’eau potable adéquat dans le secteur» , a dit M. Perreault, conscient que la circulation sur le chemin de la Côte-Saint-Louis, sur la rue Legault et la rue des Roseaux sera affectée durant les travaux. «Nous prendrons toutes les mesures possibles pour minimiser les impacts» , a-t-il assuré.

L’élargissement du boulevard Michèle-Bohec à quatre voies entre la sortie 28 et la rue Jean-Guyon et l’ajout de feux de circulation à l’intersection de la rue Jean-Guyon sont aussi dans les plans de la Ville de Blainville pour 2020.

Soulignons par ailleurs qu’au chapitre des nouvelles constructions à usage commercial, Blainville a connu une année que le maire Perreault a qualifiée «d’exceptionnelle» . En termes de valeur de travaux, a-t-il indiqué, il s’agit de loin de la meilleure année depuis 2007, soit une valeur totale de 37 M$.