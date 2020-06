Relance économique: trois projets prioritaires à cibler dans la région

Dans le cadre du plan de relance de l'économie, le gouvernement du Québec mandate Connexion Laurentides pour mener une réflexion qui mobilisera les acteurs de tous les secteurs afin de déterminer trois projets prioritaires pour la région. Ce mandat de réflexion devra être terminé au plus tard le 15 juillet 2020 et sera réalisé en partenariat avec la Coopérative de solidarité des entreprises d’économie sociale des Laurentides.

«Les acteurs régionaux ont à cœur l’essor de leur économie, et je sais d’emblée qu’ils prendront part activement à cette grande démarche de concertation. Le gouvernement du Québec travaille sans relâche à trouver des solutions pour que les entreprises et les organismes à l’échelle de la province puissent relancer leurs activités le plus rapidement possible, toujours dans le respect des règles sanitaires en place. Continuons ensemble de nous protéger et mettons toutes les chances de notre côté pour relancer l’économie des Laurentides à long terme», déclare la ministre responsable de la région des Laurentides, Sylvie D’Amours.

Mobilisation régionale

Différents intervenants, comme les élus, les organismes de développement économique de même que les chambres de commerce et d’industrie, seront invités à prendre part à l’exercice.

«Il est essentiel que tous les acteurs soient mobilisés autour de cette démarche, y compris les ministres régionaux, les députés et les élus municipaux. La situation actuelle oblige les entreprises et les organismes à repenser leurs activités, et les instances de développement économique à revoir leurs interventions. J’ai toujours cru que chaque région avait sa propre réalité de développement. Le rôle du gouvernement est de veiller à l’équité entre chacune d’entre elles. La crise actuelle nous offre des opportunités qu’elles doivent saisir, telle l’autosuffisance alimentaire ou sanitaire. Le gouvernement voudra être là pour soutenir les projets régionaux qui émergeront de ces consultations afin de s’assurer que le Québec est plus prospère et plus fier», fait valoir la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx.

Des projets innovants

Les projets priorisés devront donc être structurants, mobilisateurs et innovants. Ils devront permettre de répondre aux besoins exprimés ou de saisir des occasions d’affaires dans le contexte de relance économique des régions; mettre en lumière les ressources requises ainsi que les organisations pouvant être responsables de leur mise en œuvre; et complémenter les engagements gouvernementaux déjà annoncés ou entrepris depuis l’élection provinciale de 2018 ou s’ajouter à ceux-ci.

«Cet exercice de réflexion régionale représente l’un des forums que le gouvernement du Québec met en place dans le but d’obtenir des idées de projets capables de stimuler la reprise économique dans chacune des régions du Québec. Cette initiative s’ajoute à celles mises en œuvre par notre gouvernement depuis le début de la pandémie, au départ pour aider les entreprises et les organismes à tenir le coup et, à présent, pour les amener à participer pleinement à la relance économique du Québec. Je m’attends à recueillir des idées innovantes, à l’image de la créativité qui habite les Québécois de toutes les régions», soutient le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.