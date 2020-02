Ralik fait l’acquisition de Distribution 54

Ralik, de Blainville, un chef de file québécois dans la distribution de produits d’entretien, d’emballage, d’expédition et de sécurité, est fière d’annoncer l’acquisition de Distribution 54, une entreprise de Saint-Eustache spécialisée dans le domaine des produits et services sanitaires et fondée en 2006. Depuis le 1er février, Distribution 54 est donc une division de Ralik. Par cette transaction, Ralik poursuit sa stratégie de croissance en consolidant sa présence au Québec. «Les deux entreprises partagent des valeurs d’intégrité, d’excellence et d’engagement envers nos clients. Cette acquisition nous permettra de servir une plus vaste clientèle et d’accroître notre notoriété en matière de produits d’entretien dans l’est du Canada», souligne Ali Mustafa, président-directeur général de Ralik. La nouvelle division de Ralik continuera à bénéficier de l’expertise de l’ancien propriétaire de Distribution 54, Éric Racine, qui poursuivra sa collaboration à titre de représentant. «Je suis très heureux de cette association avec Ralik. Cela me permet de me consacrer entièrement aux clients, de leur offrir une gamme de produits élargie et de voir Distribution 54 évoluer au sein d’une équipe d’experts dont la renommée n’est plus à faire», se réjouit Éric Racine. Ralik Fondée en 1997 par les frères Ali, Hamdi et Shoukri Mustafa, trois entrepreneurs dynamiques et visionnaires, Ralik s’est rapidement imposée comme un chef de file dans la distribution de produits d’entretien, d’emballage, d’expédition et de sécurité au Québec, en Ontario et dans l’est du Canada. Son approche humaine, son service à la clientèle hors pair et la passion de ses propriétaires lui ont assuré une croissance soutenue au fil de ses 23 années d’existence. Visitez ralik.ca pour plus d’information.