Québec accorde une aide financière de 150 000 $ à Pied-Mont Dora

Le gouvernement du Québec offre une aide financière pouvant atteindre la somme de 150 000 $ à Pied-Mont Dora pour la réalisation de son projet d’amélioration et d’automatisation de trois lignes de production à Sainte-Anne-des-Plaines. Cette aide financière provient du programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité.

Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie et députée de Les Plaines, en a récemment fait l’annonce, au nom du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, en précisant que ce programme vise à accroître les investissements en transformation alimentaire pour remédier au manque de main-d’œuvre et augmenter la compétitivité des entreprises.

« Ces investissements permettront à Pied-Mont Dora d’accroître sa productivité et d’offrir encore davantage de produits d’une qualité supérieure dont les gens de la région sont très fiers. Le secteur de la transformation alimentaire se trouve au cœur de notre économie et du contexte de relance économique. Je me réjouis de l’initiative de notre gouvernement à les appuyer », a indiqué Mme Lecours.

« Le secteur de la transformation alimentaire est le premier secteur manufacturier au Québec, c’est dire l’importance de cette industrie pour nos régions et notre économie, de poursuivre M. Lamontagne. La robotisation et la mise en place de systèmes de qualité innovants sont des solutions concrètes pour pallier le manque de main-d’œuvre en agroalimentaire. Le programme vient en aide aux entreprises pour faire face à ce défi et assurer la qualité constante de leurs produits, augmentant du même coup leur compétitivité. »

« Une bonne nouvelle »

« Nous y voyons là une très bonne nouvelle pour les employés qui habitent ici », a déclaré Amélie Labelle de Pied Mont Dora avant d’ajouter que la tartinade aux noisettes sans huile de palme, le fameux caramel au beurre Dora, les coulis pour dessert et le sirop sans sucre ajouté, seront désormais cuisinés de façon optimale et en plus grandes quantité.

« Si vous n’avez eu jamais la chance de goûter aux confitures, n’hésitez plus à le faire, parce qu’avec seulement 25 calories par portion, personne ne devrait se passer de ce bonheur quotidien », dit-elle fièrement.

À noter que l’entreprise Dora supporte par ailleurs le FC Challenger pour la saison de soccer 2021, et contribue ainsi au succès du club.