Québec accorde plus de 9,4 M$ à trois entreprises de la région

Investissement Québec et le gouvernement du Québec octroient des aides financières de plus de 9,4 millions de dollars à trois entreprises situées dans la région des Laurentides. Parmi celles-ci, on retrouve le Groupe Forma + de Blainville et les Entreprises Urben Blu de Mirabel.

L’entreprise Groupe Forma + conçoit et exécute des projets de vastes envergures liés aux secteurs de l’habitation, ainsi que des immeubles commerciaux, industriels et institutionnels. Elle se voit octroyer une aide financière de 4,5 millions de dollars pour soutenir l’acquisition d’un terrain et la construction de son siège social à Blainville, pouvant accueillir des espaces de bureaux, un atelier et un entrepôt.

Entreprises Urben Blu, manufacturier spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de toilettes publiques automatiques et autonettoyantes préfabriquées, se voit octroyer 1 million de dollars pour son fonds de roulement dans le cadre d’un rachat d’entreprise. Avec cette transaction, l’entreprise mirabelloise pourra répondre à la demande croissante de commandes provenant du milieu municipal.

«Nous sommes fiers de soutenir des entrepreneurs qui contribuent au dynamisme et à la vitalité économique de nos régions. Lorsque des entreprises prennent les moyens afin d’augmenter leur productivité, pour assurer leur croissance et leur compétitivité, Investissement Québec ne peut qu’être au rendez-vous pour les appuyer», soutient le président-directeur général d’Investissement Québec, Guy LeBlanc.

Des annonces bien accueillies

Les élus de la région se réjouissent également de ces investissements. «Le projet de construction de Groupe Forma +, qui occupe le deuxième rang dans le domaine du coffrage au Québec, mènera à la création de plusieurs centaines d’emplois, ce qui est une excellente nouvelle pour la circonscription de Blainville. L’économie du Québec se remet en marche graduellement, et c’est avec de tels projets que nous réussirons à reprendre, une étape à la fois, le cours de nos activités», fait valoir le député de Blainville, Mario Laframboise.

«En investissant en recherche et développement, Entreprises Urben Blu a réussi à créer et à commercialiser un produit pouvant résister aux conditions climatiques, particulièrement à celles hivernales, et ce, tout en respectant le code du bâtiment nord‑américain. C’est ce que j’appelle une excellente façon de favoriser son essor et d’envisager un avenir prometteur», ajoute la députée de Les Plaines, Lucie Lecours.

Ailleurs dans la région

Une autre entreprise laurentienne bénéficie d’un soutien financier, soit Meubles Foliot de Saint-Jérôme qui obtient 3,9 millions de dollars.

«Le développement économique des régions figure en haut de la liste des priorités gouvernementales. Je me réjouis donc de voir trois entreprises de la région des Laurentides aller de l’avant avec des projets qui leur permettront d’augmenter leur productivité et leur compétitivité tout en diversifiant leurs marchés. Le gouvernement est ravi de soutenir de telles initiatives. Celles-ci assurent la vitalité économique des territoires et contribuent aux efforts de relance de l’économie québécoise», soutient la ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault.