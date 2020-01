Présentation du budget 2020: Dîner du maire devant l’Aile des gens d’affaires de Rosemère

Le 16 janvier, à l’occasion du dîner du maire de Rosemère organisé par l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), près de 70 gens d’affaires et acteurs municipaux de la région se sont réunis pour la présentation du budget 2020 de la Ville de Rosemère.

Dans sa vision d’assurer la pérennité, la prospérité et le développement économique de Rosemère, M. Westram a réitéré l’importance de la contribution des gens d’affaires au développement économique et social du territoire rosemèrois. «Comme je l’ai maintes fois affirmé et je continuerai de le faire, vous êtes des partenaires de premier plan dans nos efforts de développement économique et nous souhaitons avoir une relation empreinte de respect et de collaboration avec vous. Ensemble nous ferons de Rosemère une ville encore plus verte, encore plus fière et encore plus prospère», a t-il affirmé.

Parmi les faits saillants du budget 2020, notons que pour le secteur non résidentiel, le taux de taxation pour la taxe foncière générale sera fixé à 1,7452 $ du 100 $ d’évaluation. L’impact pour le secteur non résidentiel est différent pour chacun des commerces selon la variation des valeurs au rôle d’évaluation. Il est à noter qu’il n’y a aucun transfert du fardeau fiscal entre le secteur résidentiel et le secteur non résidentiel. Tout comme pour le secteur résidentiel, la position enviable quant à la taxation pour le secteur commercial est maintenue par rapport aux villes voisines. D’ailleurs, le taux moyen de taxation des immeubles non résidentiels à Rosemère est une fois et demie moins élevé que les villes de la région. Le président de l’AGAR, Jessy Turcot, se réjouit de l’ouverture et la proactivité, dont l’administration Westram fait preuve quant à la vitalité économique de sa ville. La collaboration ne cesse de croître et les gens d’affaires participent activement aux activités de la ville. «C’est avec le travail, dit-il, des comités et des personnes qui y participent que de belles initiatives ont vu le jour au cours des dernières années et qu’elles se poursuivront. C’est une superbe visibilité pour la communauté d’affaires, pour les entreprises et un gros plus dans les activités offertes aux citoyens.»

L’AGAR se donne pour mission de favoriser le développement des entreprises de la Ville de Rosemère, tout en augmentant la visibilité de celles-ci auprès des citoyens. La ville de Rosemère collabore à la réussite du plan d’action de l’AGAR et s’implique pour la promotion et la visibilité de ses entreprises.