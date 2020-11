Pitou Minou Blainville: deux soeurs unies par leur amour des animaux

Les soeurs Vicky et Nia Stassos songent depuis plusieurs années à se lancer en affaires. Nouvellement propriétaires de la boutique Pitou Minou, située à Blainville, leur rêve est maintenant réalité.

Se laissant guider par leur passion des animaux et leurs ambitions entrepreneuriales, elles ont entrepris au début janvier les démarches afin de se joindre à la bannière Pitou Minou & Compagnons. Au fil des mois, elles ont suivi des formations avec une nutritionniste spécialisée et rencontré d’autres propriétaires franchisés. La pandémie a quelque peu ralenti leur projet, mais n’a rien enlevé à leur détermination et leur enthousiasme, si bien que le 30 septembre, elles ont officiellement ouvert les portes de leur magasin sur le boulevard Curé-Labelle et accueilli leurs premiers clients.

«Les magasins de nourriture pour les animaux sont considérés comme un service essentiel. On a donc trouvé que c’était le bon temps, malgré la pandémie, de se mettre dans le marché de Blainville», explique Vicky.

29 magasins au Québec

Les deux soeurs ont tout naturellement décidé de s’associer à Pitou Minou & Compagnons, car elles connaissaient déjà bien l’entreprise.

«En tant que cliente, j’étais impressionnée par cette franchise. Ils m’ont toujours bien informée pour le bien-être de mes animaux», explique Nia qui est heureuse de pouvoir, à son tour, conseiller les gens et les aider à trouver les produits alimentaires les mieux adaptés aux besoins de leurs fidèles compagnons.

Vicky ajoute qu’une grande attention est accordée à la qualité des ingrédients, le but étant de favoriser une alimentation naturelle et saine pour les chiens, chats et autres petits animaux. D’ailleurs, une grande variété de nourriture crue est offerte en magasin. «On invite les gens à venir nous voir. On est là pour les aider à trouver la solution qui convient le mieux parmi les différentes options disponibles. On veut servir le monde comme on veut être servies», dit-elle.

En plus du volet alimentation, la boutique Pitou Minou de Blainville a de grandes sections dédiées aux jouets, habits, lits et autres accessoires. Le magasin s’étend sur une superficie totale de 4 000 pieds carrés, ce qui donne un bon aperçu de l’éventail de produits qu’on y retrouve. Tout est pensé en fonction du bien-être des animaux.

«Pour nous, les animaux, ils font partie de la famille», disent les deux soeurs.