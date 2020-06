Petit Coulou donne au suivant

Désirant venir en aide aux familles dans le besoin, l'entreprise blainvilloise Petit Coulou met sur pied un programme de récupération de ses housses pour sièges d'auto et poussettes destinées aux bébés et aux jeunes enfants. Une façon pour elle de donner au suivant, dans le contexte difficile de la COVID-19.

Les petits grandissent vite et, plutôt que de jeter leurs housses usagées, les clients sont invités à les retourner au siège social de Petit Coulou, où elles seront inspectées, lavées et remises à neuf avant d’être redistribuées à des organismes et fondations de bienfaisance oeuvrant auprès des familles démunies. Pour chaque housse reçue, l’entreprise s’engage à en donner une supplémentaire. Déjà, une entente a été conclue avec Le Book Humanitaire, à Saint-Jérôme.

Comme le souligne Isabelle Messier, designer industriel, chef de marque et actionnaire de Petit Coulou, l’équipe réfléchissait depuis déjà quelques mois à la mise en oeuvre d’un projet qui leur permettrait d’aider les familles, tout en répondant à leurs préoccupations environnementales. Le programme de récupération est né de cette volonté.

Cette initiative est, dans un premier temps, lancée localement, mais l’équipe de Petit Coulou est à la recherche d’organismes partenaires afin que les gens des autres régions du Québec puissent en bénéficier également.

Tous les détails liés au fonctionnement du programme sont précisés au [www.petitcoulou.com].

COVID-19

En plus de travailler sur ce projet, l’équipe de Petit Coulou a profité des dernières semaines pour accentuer sa présence en ligne. Mme Messier explique que la crise de la COVID-19 a occasionné un ralentissement de production et une diminution des commandes en boutique. «On a travaillé fort sur le Web pour les ventes en ligne», mentionne-t-elle, tout en précisant que l’équipe complète est maintenant de retour en fonction et travaille au lancement de la nouvelle collection.

Déménagement à Mirabel

Un autre gros projet est en voie de se réaliser. En effet, un déménagement est prévu pour juillet. Plus spacieux, les nouveaux locaux, situés à Mirabel, permettront à Petit Coulou et à sa division mère, Pubco, de poursuivre leur expansion. Soulignons que, dans la foulée de la pandémie de COVID-19, Pubco a développé et produit des centaines de milliers de visières de protection. L’entreprise, qui se spécialise en solutions d’emballage, s’est ainsi trouvé un nouveau créneau d’expertise.