‘’Pas de Gala – Tous gagnants!’’: Savoir se convertir pour lutter contre la COVID-19

Dans le cadre du ‘‘Pas de Gala – Tous gagnants!’’ qu’a organisé la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) à la suite de l’annulation de son Gala Stellar, les noms de quatre entreprises ayant converti leur production vers de l’équipement destiné à la lutte contre la COVID-19 ont particulièrement retenu l'attention.

Ces quatre entreprises, ce sont 3D SmarthBooth, Fenêtres Magistral, Groupe Ludec, ainsi qu’Endorphine Vélo et Thriathlon. Leurs noms ont été soumis par les membres de la CCITB qui souhaitait, par cette démarche, reconnaître le travail des entreprises et organismes de la région qui ont su faire preuve de «résilience et d’innovation» malgré la situation dans laquelle elles avaient, bien malgré elles, été plongées.

3D Smartbooth

Tout d’abord, 3D Smartbooth, une entreprise de Boisbriand qui se spécialise en temps normal dans la conception et la fabrication de kiosques d’exposition en aluminium et d’environnements marketing à monter soi-même, a pris la décision, dès les premiers moments, de modifier ses lignes de production face à la situation vécue.

Celles-ci servent maintenant à fabriquer des visières homologuées par Santé Canada, des panneaux de protection en acrylique clair, des murs de protection et une gamme de produits signalétiques; autant d’éléments qui ont permis de combattre la pandémie qui a frappé le Québec.

Fenêtres Magistral

De son côté, Fenêtres Magistral, une entreprise dont le siège social est situé à Blainville et qui fabrique des portes et fenêtres en PVC et hybrides, s’est lancé, en partenariat avec l’entreprise Bauer, également de Blainville, dans la production de visières de protection destinées au personnel hospitalier du Québec.

Les employés habituels de Fenêtres Magistral et du personnel additionnel ont ainsi assemblé quelque 950 000 visières produites par l’entreprise Bauer. Pendant six semaines, Fenêtres Magistral a été en mesure de fournir de l’emploi à 150 travailleurs grâce à ce projet.

Groupe Ludec

Pour sa part, le Groupe Ludec, qui œuvre dans le domaine de la construction en tant qu’entrepreneur général et entrepreneur électricien, a mis, dès la mi-mars, à profit son expertise en gestion de projets de construction et d’aménagement de blocs opératoires, d’unités de soins et de salles d’urgence pour répondre aux besoins d’adaptation des espaces de soins et de services de santé d’urgence en lien avec la COVID-19.

L’entreprise de Rosemère a aussi été appelée à contribuer à l’établissement d’urgence d’un hôpital temporaire et ainsi a su contribuer significativement à la situation vécue dans la grande région de Montréal.

Endorphine Vélo et Triathlon

Enfin, Endorphine Vélo et Triathlon, une jeune entreprise en démarrage de Blainville qui fabrique des vêtements de vélo et de triathlon sur-mesure, a décidé de se joindre à la lutte contre la COVID-19 en proposant une collection de vêtements de protection destinée spécifiquement aux professionnels de la santé.

Pour ce faire, elle a quadruplé son équipe de production, laquelle est maintenant affairée à confectionner des masques pour enfants et adultes, des uniformes médicaux et des chapeaux de protection.

