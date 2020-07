Pas de Gala – Tous gagnants!: résilience et innovation à l’avant-scène

Confrontés à d'importants défis, les entrepreneurs ont dû faire preuve de résilience et d'innovation au cours des dernières semaines. Dans le cadre du «Pas de Gala – Tous gagnants!», la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville a levé le voile sur 16 initiatives inspirantes.

Un virage technologique

Pour plusieurs, la pandémie de COVID-19 a été l’occasion de prendre un véritable virage technologique. Événements en ligne, cours virtuels, formations à distance, de multiples solutions ont vu le jour. Parmi les entreprises qui se sont distinguées à ce chapitre, on retrouve notamment la Clinique MultiSens, le Centre multisensoriel Senska, le Studio Moov, Suite événements 22 et Immersia qui soulignons-le, a créé avec deux autres entreprises de jeux d’évasion, deux aventures immersives disponibles directement sur YouTube. De plus, plusieurs entrepreneurs, comme les propriétaires de la Boutique nous-vous-ils, en ont profité pour accentuer leur présence sur les réseaux sociaux.

Une dose de créativité

Le contexte actuel a fait appel à la grande créativité des entrepreneurs. On a vu les restaurateurs élaborer des menus pour emporter, proposer de nouveaux produits. Dans ce domaine, saluons les efforts mis de l’avant par la Brasserie Artisanale Saint-Graal et le Restaurant 425°F. Pour d’autres, comme Dimensions Portes et Fenêtres, Les Distributeurs Brouhh et Musique sur Mesure, le défi aura été d’adapter leurs procédures et leur fonctionnement afin de respecter les recommandations de la santé publique.

Le coeur sur la main

La pandémie a aussi été l’occasion de redonner au suivant. Le Steakhouse St-Charles a préparé des repas pour les personnes dans le besoin, le tout en collaboration avec Moisson Laurentides. De son côté, La Petite Bretonne a, par l’entremise de la Tablée des chefs, livré gratuitement plusieurs caisses de ses délicieux biscuits à la Mission Old Brewery. Fays terroir chocolaté a quant à elle remis à Leucan Laurentides 25 % des profits générés par la vente de ses chocolats de Pâques, et ce, même si ses opérations ont été affectées par la crise sanitaire.

Une belle visibilité

Finalement, le contexte particulier de la COVID-19 a mis en lumière toute l’importance de l’information locale. À ce chapitre, la Télévision des Basses-Laurentides (TVBL) s’est démarquée par la mise en place d’une programmation spéciale. L’organisme a, de plus, donné une vitrine aux commerçants et aux organismes de la région. Hypnose Communications a également oeuvré en ce sens, en développant une campagne de visibilité visant à remercier ceux qui font une différence en ce temps de crise.

Pour en savoir plus, l’émission complète «Pas de Gala – Tous gagnants!» peut être visionnée en ligne au [tvbl.ca].