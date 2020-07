Pas de Gala – Tous gagnants!: pleins feux sur des organismes et entreprises au grand coeur

S'il y a bien une chose que la pandémie de COVID-19 a permis de mettre en lumière, c'est l'esprit de solidarité qui anime les gens d'ici. Dans le cadre du «Pas de Gala – Tous gagnants!», la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a tenu à souligner la précieuse contribution de six bénévoles et organismes de la région. Et les nominés sont...

Fondation Femina

La crise sanitaire s’est révélée un véritable défi pour les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale qui, déjà sous-financées, ont dû mettre en place une série de mesures préventives afin de préserver la santé et la sécurité des femmes et enfants qu’elles accueillent. La Fondation Femina est venue en aide à 12 maisons dans les environs en leur offrant des coffrets de produits de désinfection. Elle prévoit également faire la livraison d’une centaine de masques de protection en tissu.

Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp

Au jour un du confinement, le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp (CABSB) a perdu 80 % de ses bénévoles, ceux-ci étant en majorité âgés de 70 ans et plus. L’organisme a dû s’ajuster et procéder à un recrutement massif. Pas moins de 450 personnes ont répondu à son appel, ce qui lui a permis de bonifier son offre de services. La popote roulante est maintenant offerte cinq jours par semaine, plutôt que trois, et environ 200 usagers sont desservis quotidiennement, le tout en collaboration avec le Resto Pop Thérèse-De Blainville. À l’écoute des besoins de la communauté, le CABSB a également instauré un nouveau service d’épicerie.

Isabelle Girard et Jean-François Rioux des Allumé(e)s

Malgré la fermeture de leur entreprise, les propriétaires du café Les Allumé(e)s, Isabelle Girard et Jean-François Rioux, n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte et à venir en aide aux plus démunis. Ils ont fait montre d’une grande générosité en offrant, à plusieurs occasions, de la nourriture aux personnes dans le besoin. Ils ont également concocté des plats pour le personnel de la Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve, à Sainte-Thérèse.

Centraide Laurentides

En plus de poursuivre sa mission, Centraide Laurentides a pris soin, durant la pandémie, de mettre en valeur les bons coups de son réseau d’organismes. Les travailleurs du milieu communautaire ont fait preuve d’une grande créativité durant cette période de grands défis. En partageant leurs initiatives, Centraide a voulu leur donner une visibilité et les encourager dans leurs actions.

Resto Pop Thérèse-De Blainville

Dans les dernières semaines, le Resto Pop Thérèse-De Blainville a su adapter son offre alimentaire en offrant plus de repas pour les aînés et un système de cueillette de commandes. Il a, de plus, continué les suivis avec les usagers, ce qui lui a permis de garder un lien avec eux et de contribuer à briser leur isolement. Ainsi, le Resto Pop s’est une fois de plus distingué par ses services rendus aux gens dans le besoin.

Recyc-Dons

Si Recyc-Dons a pour mission première la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des matières résiduelles, il a trouvé, en ce temps de pandémie, une autre façon de s’impliquer auprès de la communauté. En effet, il a établi et partagé une politique visant à aider les organisations dans l’instauration de mesures de prévention des infections et de bonnes pratiques d’hygiène dans leur milieu.

L’émission complète «Pas de Gala – Tous gagnants!» peut être visionnée en ligne au [tvbl.ca].