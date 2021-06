Pablo Rodriguez en visite dans les Basses-Laurentides

Le lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, était de passage à Sainte-Thérèse et Blainville, le 3 juin, où, en compagnie de Ramez Ayoub, il a visité les entreprises Quadra Plast et Fenêtres Magistral. Cette tournée était organisée en marge du lancement de la nouvelle Subvention canadienne pour des maisons plus vertes.

Les deux PME visitées sont directement touchées par ce programme qui leur permettra de créer des emplois de qualité. Quant aux propriétaires de la région, la subvention les aidera à rendre leurs maisons plus écoénergétiques et à réduire leurs factures d’électricité.

« La question de la lutte aux changements climatiques est fondamentale pour nous puisque la qualité de vie des générations futures en dépend. Même aujourd’hui, nous sommes déjà affectés par ces changements climatiques alors il faut vraiment s’y attaquer », de dire Pablo Rodriguez avant d’ajouter que c’est justement grâce à des programmes comme celui-là que nous assurerons un meilleur avenir pour nos enfants et petits-enfants.

Grâce à cette initiative, jusqu’à 700 000 propriétaires canadiens, recevront en effet des subventions pouvant atteindre 5 000 $ chacune pour apporter des rénovations écoénergétiques à leurs maisons et une autre somme de 600 $ maximum pour payer l’évaluation ÉnerGuide de l’efficacité énergétique de leurs maisons, avant et après la rénovation. Parmi les rénovations domiciliaires admissibles, mentionnons le remplacement des fenêtres et des portes, l’amélioration de l’isolation, l’étanchéisation, l’amélioration des systèmes de chauffage et de climatisation, l’installation de thermostats intelligents et l’installation des panneaux solaires.

Heureux de le recevoir

Autant chez Quadra Plast que chez Fenêtres Magistral, on s’est dit heureux de recevoir la visite du lieutenant du Québec.

« Nous en avons profité pour féliciter le gouvernement pour la mise en place de la subvention pour maisons plus vertes. Nous croyons qu’il s’agit d’un bon programme pour l’économie mais aussi pour favoriser la revalorisation du parc immobilier en harmonie avec l’environnement », a commenté Stéphan Charron de Fenêtres Magistral.

« J’ai bien aimé découvrir l’homme, a renchéri Sylvain Tassé de Quadra Plast, qui célèbre ses 30 ans cette année. Nous avons discuté de son parcours de vie brièvement, un homme avec d’excellentes valeurs humanitaires. Comme plusieurs manufacturiers, nous devons composer avec la rareté de la main d’œuvre. M. Rodriguez m’a confirmé que son gouvernement était en mode solutions. »

M.Tassé a ajouté que les discussions ont aussi porté sur l’enfouissement systémique des portes et fenêtres qui sont remplacées au lieu d’être recyclées, une problématique méconnue selon lui.

« Les portes et fenêtres sont entièrement recyclables; composées de bois, PVC, verre et quincaillerie, toutes des matières recyclables si elles sont bien traitées », a-t-il indiqué.

Le gouvernement fédéral est par ailleurs à la recherche de quelque 2000 conseillers en efficacité énergétique pour effectuer les évaluations ÉnerGuide d’un océan à l’autre.

« Nous croyons que le programme de subvention du gouvernement fédéral motivera un grand nombre de ménages canadien à investir en rénovation pour leur bénéfice et celui de la collectivité », a conclu Pablo Rodriguez.