On vous attend: Une campagne pour sécuriser les consommateurs

Toujours dans le but soutenir ses membres dans la relance de leurs commerces et leurs entreprises, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) vient de lancer, par le biais de ses trois ailes locales, une campagne la campagne publicitaire ayant pour thème «On vous attend».

Celle-ci vise à sécuriser les consommateurs et les inciter à visiter les entreprises de la MRC de Thérèse-De Blainville, à les informer ou leur appeler que les entreprises de la région ont travaillé d’arrache-pied pour mettre en place toutes les mesures sanitaires nécessaires pour assurer à leurs clients une visite sécuritaire.

«Une des grandes préoccupations des entrepreneurs à la suite de la réouverture de leurs commerces était de convaincre les clients qu’il était sécuritaire de magasiner chez eux. En créant cette campagne, nous voulions parler au nom de toutes les entreprises de la région», d’expliquer Caroline Du Paul, responsable du développement local et agente de liaison du Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST), une des ailes de la CCITB. L’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR) et le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) prennent également part à cette campagne.

Pour bien appuyer cette campagne «On vous attend», des publicités imprimées (panobus, babillards électronique des villes, affiche sur l’autoroute), ainsi que des publicités et vidéos via le Web, ont commencé à être déployées. Les trois ailes de la CCITB invitent également la population, dans des vidéos tournées avec la collaboration de la Télévision des Basses-Laurentides (TVBL), à visiter plus précisément les entreprises de Rosemère, Sainte-Thérèse et Boisbriand.

Encourager les gens d’ici

«L’achat local est que jamais essentiel dans la communauté. En achetant des produits de chez nous, vous encouragez des gens d’ici, des entreprises d’ici et vous assurez la vitalité économique. Nos commerçants sont prêts. Ils ont mis en place les mesures nécessaires pour vous servir. Surtout, ils ont hâte de vous revoir. On vous attend!», de faire valoir Jessy Turcot, président de l’AGAR.

«En consommant des services et des produits auprès de nos entreprises, vous contribuez à les sauvegarder, En achetant local, vous êtes écoresponsables et vous contribuez et l’économie et au maintien des emplois dans notre région», d’ajouter Marie-Noëlle Closson Duquette, présidente du GEST.

«Consommer local, cela veut dire les commerces, les restaurants et les entreprises de services qui sont situés près de chez vous. C’est se soutenir comme communauté et encourager l’emploi et l’économie de chez nous», de renchérir Martin Bradette, vice-président du RGAB.

Un magazine rempli de «trouvailles»

Également, plusieurs autres initiatives ont été mises en place depuis le début de la pandémie de la COVID-19, comme tout récemment la refonte du magazine Espace Réseau , maintenant nommé Trouvailles, qui suivra les nouvelles tendances et offrira une toute nouvelle expérience virtuelle et interactive lors de la lecture du magazine. Il sera possible, à chaque numéro, de dénicher des trouvailles uniques grâce à plusieurs articles, des capsules vidéo et du contenu exclusif.

L’édition du mois de juillet du nouveau magazine Trouvailles, qui compte 26 pages, porte incidemment sur l’achat local. On y retrouve des coups de cœur de l’équipe de la CCITB, des portraits d’entreprises de la région renfermant des capsules vidéo, des suggestions de produits écoresponsables disponibles localement, de produits gourmands locaux, de vêtements et accessoires conçus localement, ainsi que des trucs et astuces pour se mettre en valeur en tant qu’entreprise locale.

Pour en savoir davantage sur la campagne «On vous attend», on se rend sur le [www.ccitb.ca/onvousattend]. Pour lire le premier numéro du magazine Trouvailles, on consulte le [www.ccitb.ca/magazine-trouvailles].