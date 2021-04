Oasis Blainville: un projet de 40 M$

Une résidence pour personnes âgées autonomes, l'Oasis Blainville, est en cours de construction tout près de la sortie 28 de l'autoroute 15 et du boulevard Michèle-Bohec, à Blainville. On parle ici d'un investissement évalué à 40 millions de dollars.

Le coup d’envoi des travaux a été donné à la mi-mars. À terme, l’immeuble s’élèvera sur 16 étages et comptera 188 logements de type 3 1/2 et 4 1/2, ainsi que plusieurs commodités et services (pharmacie, cinéma, etc.). Le complexe accueillera ses premiers résidents au printemps 2022.

«Blainville est une très belle ville où la demande est croissante pour des résidences de ce type s’adressant aux personnes autonomes», souligne Marthe Courtemanche, conseillère en location au sein de la résidence.

Ce nouveau projet s’inscrit dans la même philosophie qui régit l’Oasis Marina à Repentigny et l’Oasis St-Martin à Laval, des établissements qui appartiennent aux mêmes propriétaires, l’objectif étant d’offrir aux aînés une belle qualité de vie et la tranquillité d’esprit qu’ils recherchent, tout en leur permettant de demeurer actifs dans leur milieu.

«C’est important pour nous que les résidents se sentent bien entourés. Il y a le côté santé, le côté sécurité et le côté social également», mentionne Mme Courtemanche.

Elle précise d’ores et déjà qu’une infirmière auxiliaire sera sur place sept jours sur sept et que plusieurs activités et loisirs seront proposés. «Les gens auront aussi accès à un terrain majestueux où ils pourront s’amuser et se réunir en famille», dit-elle.

La résidence sera située au 86, rue Jean-Guyon, à Blainville. Signe que le projet avance bien, le bureau de location y est maintenant ouvert.