Nova Bus signe un contrat avec le réseau de transport de Vancouver

Nova Bus a conclu une entente avec le réseau de transport de la ville de Vancouver, TransLink, concernant l'acquisition de 15 autobus électriques à batterie longue portée LFSe+. Une annonce saluée notamment par la ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, et le ministre québécois de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

«Le Canada se doit d’être aux premiers rangs de l’économie mondiale des technologies propres chiffrée à un billion de dollars, et nos fabricants d’autobus à émissions nulles, comme l’entreprise québécoise Nova Bus, peuvent nous aider à prendre les devants», affirme Mme McKenna.

«C’est une grande fierté pour le Québec de voir les autobus électriques de Nova Bus gagner du terrain au Canada. Je l’ai souvent dit: l’électrification des transports est fondamentale pour l’avenir du transport collectif. Nous comptons sur le leadership et l’expertise de Nova Bus pour hisser le Québec parmi les leaders nord-américains dans ce domaine et nous allons l’aider au besoin», renchérit Pierre Fitzgibbon.

Ces autobus viendront s’ajouter aux deux véhicules LFSe livrés en 2019, dans le cadre du projet pancanadien d’interchangeabilité du Consortium de recherche et d’innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), ce qui portera donc le parc de TransLink à 17 véhicules électriques Nova Bus.

«Nous sommes fiers de continuer à soutenir TransLink avec nos nouveaux autobus urbains entièrement électriques et de haute qualité, qui offrent une expérience d’utilisation sécuritaire, propre et fiable, fait valoir le vice-président et directeur général de Nova Bus, Martin Larose. Alors que de plus en plus de villes exigent une réduction des émissions de GES et une plus grande durabilité, nous répondons à ce besoin avec notre LFSe+, la combinaison parfaite de notre expertise éprouvée avec les dernières innovations en matière de technologies propres et durables.»

«Les bus électriques à batterie sans émission sont l’avenir du secteur des transports urbains, et cette commande fait plus que quadrupler notre parc actuel de bus électriques, ce qui nous rapproche de nos objectifs climatiques ambitieux», ajoute le président et chef de la direction de TransLink, Kevin Desmond.

Chef de file dans la fabrication d’autobus urbains, Nova Bus, qui possède notamment une usine à Saint-Eustache, s’est engagé à toujours améliorer ses produits et ses processus afin de réduire la pollution et les déchets dans tous les aspects de son activité. L’autobus LFSe+ est la plus récente preuve de cet engagement.