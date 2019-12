Nolinor Aviation lance sa troisième bière à Mirabel

Nolinor Aviation a lancé une nouvelle bière personnalisée aux couleurs de l’entreprise, la GOLD. Il s’agit d’une bière blonde artisanale et biologique qui est brassée au Québec par la marque Boldwin (Collectif Brassicole Ensemble) et sera offerte exclusivement aux clients du transporteur aérien.

Cette nouvelle bière rend hommage à ceux et celles qui utilisent les services de transport aérien de type fly in, fly out de Nolinor Aviation pour se rendre dans les mines du Grand Nord canadien. Il s’agit donc d’un coup de chapeau à cette clientèle importante qui monte à bord de la plus grande flotte mondiale de 737-200 et qui représente environ 80 % des vols de l’entreprise chaque année.

Le design rétro de l’étiquette, élaboré par Marie Bergeron en collaboration avec l’agence P3F, rappelle le travail acharné des mineurs à la recherche du précieux minerai qu’est l’or.

Le terme «GOLD» représente également le niveau de certification qu’a obtenu Nolinor Aviation pour la sécurité et la qualité de ses opérations.

Grâce à cette bière blonde de grande qualité brassée au Québec, Nolinor souhaite démontrer sa fierté du travail bien accompli et partager sa soif d’aventure. «On travaille avec de nombreux partenaires dans le domaine minier, l’idée était de faire un clin d’oeil à nos clients pour les remercier d’utiliser nos services sur une base régulière», souligne Marco Prud’Homme, vice-président chez Nolinor Aviation.

Un premier trio réussi

En lançant les bières TUK et TAP en 2018, Nolinor Aviation devenait le premier transporteur aérien québécois à offrir des bières personnalisées, qui ont été nommées en l’honneur des premiers appareils de type Boeing 737 et Convair 580 de sa flotte. D’ailleurs, des éditions spéciales des marques Vagabond et Boldwin sont toujours servies aux passagers des vols de Nolinor, ainsi qu’au Bistro Roquette & Balsamique, situé dans les installations de Nolinor à Mirabel. Avec son design rétro qui s’harmonise parfaitement à ses deux prédécesseurs, la GOLD complète le trio à merveille.

Une collaboration qui vaut son pesant d’or

La GOLD, tout comme la TUK et la TAP, est le fruit d’une collaboration entre Nolinor Aviation et le Collectif Brassicole Ensemble, une microbrasserie située à Boucherville (Québec) qui se démarque par son caractère local, écoresponsable et artisanal. Les deux entreprises travaillent de concert depuis 2018 pour offrir de nouveaux produits de haute qualité et exclusifs à la clientèle de Nolinor.

Nolinor Aviation

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est une compagnie de transport aérien spécialisée dans les vols commerciaux nolisés. Grâce à son parc d’aéronefs pouvant adopter différentes configurations, l’entreprise est en mesure de répondre aux besoins variés de ses clients pour le transport de passagers, de marchandises ou des deux.

Nolinor Aviation offre des services aériens dans tout le Canada, aux États-Unis et dans plusieurs autres destinations dans le monde, et se démarque notamment par la sécurité de ses équipements et de ses services. L’équipe de Nolinor, qui compte 265 employés répartis dans 6 provinces canadiennes, est composée de pilotes chevronnés, d’agents de bord expérimentés, des régulateurs de vol et des meilleurs mécaniciens de l’industrie. Nolinor Aviation (ATAI code N5) est une compagnie privée, propriété exclusive de la fiducie familiale Prud’Homme.