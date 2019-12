Navaya installe l’enseigne de son siège social à Boisbriand

Nayava est une entreprise de cannabis qui s’est s’établit à Boisbriand pour exploiter le plein potentiel du secteur avec l’aspiration de devenir chef de file dans l’industrie du cannabis au Canada. La compagnie a installé le 26 novembre dernier, son enseigne à l’édifice de son siège social situé sur l’avenue des Grandes Tourelles. Déterminée à investir à long terme dans la recherche et le développement et à utiliser les mégadonnées et l’intelligence artificielle, l’entreprise mise sur la sélection de souches qui optimisent le rendement et la qualité des plants ainsi que sur l’exploration de nouvelles utilisations du cannabis susceptibles d’améliorer les conditions de vie.