MRC de Thérèse-De Blainville: Coup d’envoi de la 22e édition du Défi OSEntreprendre

Le préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, Richard Perreault, et les présidents d’honneur de l’évènement, Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David, cofondateurs de l’entreprise Musique sur mesure, ont donné le coup d’envoi de la 22e édition du Défi OSEntreprendre de la MRC de Thérèse-De Blainville, à l’occasion d’une conférence de presse organisée par la MRC.

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Entrepreneuriat étudiant, les nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise et les parcours inspirants avec son volet Réussite inc. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national.

Pour sa mise en oeuvre, plus de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu. Pour une troisième année consécutive, le service du développement économique de la MRC de Thérèse-De Blainville agit à titre de coordonnatrice du volet Création d’entreprise.

Critères d’admissibilité

Pour être admissible, un entrepreneur doit mettre sur pied une entreprise qui n’a pas généré de revenus avant le 1er avril 2019 mais qui doit être en opération avant le 31 décembre 2020. Les entreprises seront classifiées selon les sept catégories suivantes: bioalimentaire, économie sociale, innovation technologique et technique, commerce, services aux individus, service aux entreprises et exploitation/transformation/production.

Les entrepreneurs seront évalués à trois niveaux: local, régional et provincial. Les critères d’évaluation sont la qualité du plan d’affaires, l’originalité et l’innovation, le profil entrepreneurial, l’impact social du projet, la rentabilité, la pérennité, etc.

Deux dates sont importantes à retenir: celle du mardi 10 mars 2020 à 16 h au plus tard pour l’inscription des projets et celle du lundi 30 mars 2020 alors qu’aura lieu le gala local du Défi OSEntreprendre au Centre communautaire et culturel de Thérèse-De Blainville. Pour s’inscrire et obtenir davantage d’information, veuillez consulter le [www.osentreprendre.quebec].