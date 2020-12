Ma boîte à lunch: Une alternative à la fois écologique, santé et délicieuse

Ma Boîte à lunch, une jeune entreprise sise à Mirabel, sur le boulevard du Curé-Labelle, se spécialise dans la conception de repas de type boîte à lunch. Le tout est livré à domicile, alors que ce concept unique et écoresponsable connaît un beau succès depuis son ouverture, aux dires du fondateur et copropriétaire, Freddy Riccio.

Le service s’adresse spécifiquement aux enfants, mais, afin de répondre à une demande en forte croissance, l’entreprise offre également des portions pour adultes. Ces repas variés, santés et colorés sont livrés dans des contenants qui peuvent être réutilisés lors de commandes ultérieures.

«Étant moi-même père de deux jeunes enfants, je souhaitais bâtir un projet en lien avec la restauration et la gestion, et pour faciliter la vie des parents», mentionne Freddy, lui qui a de l’expérience dans le domaine et qui est accompagné dans cette aventure par une partenaire d’affaires, du nom de Karynne.

«Nous avons commencé à bâtir notre projet l’année dernière, puis nous avons débuté peu avant le premier confinement», de poursuivre le fondateur, assurant que toutes les mesures sont prises pour la sécurité de sa clientèle en temps de COVID-19. Il s’agit ici, aux dires de ce dernier, d’une alternative verte aux cafétérias d’écoles, destinée aux parents qui n’ont pas nécessairement le temps de préparer des lunchs pour le travail et pour leurs enfants.

Comment ça fonctionne?

Pour plus d’informations concernant le service en ligne, il suffit de visiter le [www.maboitealunch.com]. La première étape consiste à vous abonner, puis payer à l’avance. Ensuite, il faut choisir ses repas de la semaine, et vous avez jusqu’à mercredi, minuit, pour commander pour la semaine suivante.

Les repas sont livrés directement à votre porte deux fois par semaine, soit le dimanche pour les boîtes à lunch des trois premiers jours de la semaine, puis le mercredi, pour les repas des deux jours restants; le jeudi et le vendredi. Le livreur récupère le sac et les contenants réutilisables lors de son prochain passage qui seront ensuite nettoyés et désinfectés adéquatement selon les normes de Santé Canada.

Ma boîte à lunch offre donc un menu varié; entre autres, biscuits santés, sauce à la viande et pâtes, soupes et potages. Il est aussi loisible d’acheter des mets cuisinés et congelés.

«Des recettes réconfortantes vous seront offertes afin de faciliter davantage votre quotidien, précise-t-on, à même le site Web. Après avoir sélectionné les repas Boîte à lunch de vos enfants, il vous sera possible d’ajouter les items disponibles de votre choix, et ce, en différentes quantités. Les repas vous seront livrés congelés dans la même livraison que ceux de vos enfants.»