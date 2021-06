Lopp investit 10 M$ à Boisbriand

L’entreprise LOOP Mission a récemment annoncé l’acquisition d’une nouvelle usine destinée à la transformation, la production, l’emballage et la distribution de produits faits à partir d’aliments revalorisés provenant de l’industrie alimentaire.

Leader canadien en économie circulaire dans l’industrie alimentaire et parmi les leaders mondiaux dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, LOOP Mission ne cesse de croître ses activités et ainsi diversifier son offre de produits pour répondre aux demandes ponctuelles des géants alimentaires de revaloriser leurs matières premières rejetées. Enregistrant une année record en 2020 avec une augmentation de ses ventes de plus de 116% à travers le Canada, cette nouvelle usine permettra la modernisation de plusieurs équipements, la mise en place de nouveaux procédés de transformation et une capacité d’opération 5x fois plus élevée qu’à présent.

Au total, la production des produits LOOP Mission génère 40 emplois présentement à son usine d’Anjou et c’est en augmentant sa superficie de 7 000 à 40 000 pieds carrés, que l’entreprise québécoise prévoit la création de 12 autres emplois directs.

« L’acquisition de cette nouvelle usine nous permettra de revaloriser encore plus d’aliments. Pour nous, c’est l’accomplissement de la vision qu’on s’est donnée depuis le premier jour, soit de devenir le leader mondial dans la lutte au gaspillage alimentaire. L’augmentation de notre capacité de production va nous permettre d’étendre notre réseau de distribution à l’international et de développer des nouveaux partenariats avec les plus grands joueurs de l’industrie alimentaire pour donner une deuxième vie aux matières organiques qu’ils rejettent. », a indiqué Julie Poitras-Saulnier, Présidente et Cofondatrice

Cette acquisition s’inscrit dans la volonté d’expansion internationale de l’entreprise, en plus de réaffirmer sa position de leader en tant que compagnie d’économie circulaire engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. À ce jour, LOOP Mission a sauvé plus de 5 388 tonnes d’aliments, évité l’émission de 4 351 tonnes de GES et a permis d’économiser plus de 415 millions de litres d’eau.

À propos de LOOP Mission :

Depuis sa création en 2016, l’entreprise en mission ne cesse de croître et de rayonner tant localement que sur la scène internationale. En 2021, l’entreprise a représenté le Canada à la compétition mondiale de startup Get in the Ring où elle s’est rendue jusqu’à la grande finale, en plus de remporter le premier prix pour le choix du public international. Le couple d’entrepreneurs derrière le projet sera par ailleurs le premier duo ayant participé par le passé à l’émission Dans l’œil du dragon à accéder au fauteuil de dragon le temps d’un épisode.

LOOP Mission est une compagnie d’économie circulaire qui vient à la rescousse des mal-aimés de l’industrie alimentaire en revalorisant les aliments mis de côté pour des raisons esthétiques ou des enjeux de durée de vie. En plus des jus pressés à froid faits de fruits et légumes parfaitement imparfaits, LOOP Mission commercialise des bières faites de pain de la veille des boulangeries, du gin qui revalorise les retailles de patates, des savons qui recyclent les huiles de cuisson d’une chaîne de restauration et des sodas fermentés qui donnent une deuxième vie aux sous-produits de l’industrie des huiles essentielles.

