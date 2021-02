Les producteurs d’ici vous proposent un mariage heureux

On avait pris l’habitude d’en faire un événement grand public, mais les choses étant ce qu’elles sont, le Mondial des Cidres SAQ adapte sa formule et propose une 14e édition qui permettra aux producteurs de vous faire découvrir leurs produits dans le confort de votre foyer.

Deux cidriculteurs de la région, Domaine Lafrance et Cidrerie Lacroix, localisés à Saint-Joseph-du-Lac, adhèrent à cette formule spéciale et proposent d’abord trois cidres coups de cœur parmi leur production respective. Un chef de leur choix entre alors en jeu et compose un menu qui représente un accord parfait avec les produits proposés. Il suffit de choisir le vôtre et de commander un repas pour deux personnes ou plus, que vous pourrez faire livrer chez vous ou ramasser sur place.

À noter que vingt-cinq cidriculteurs québécois participent à l’exercice. Vous en trouverez d’ailleurs un inventaire descriptif dans une revue qui accompagnera votre commande, laquelle vous parviendra, avec des verres de dégustation, dans un sac réutilisable à l’effigie du Mondial des Cidres SAQ.

Événements virtuels et concours

Pour ce qui est de Cidrerie Lacroix, le producteur a identifié trois cidres portant les noms de Gabrielle, Élisabeth et Anne, lesquels feront l’objet d’un menu élaboré en pays de connaissance par le chef Xavier Rousseau, auteur d’une cuisine «de la ferme à la table» au restaurant La Table gourmande de la Cidrerie Lacroix.

Le Domaine Lafrance, de son côté, s’est associé au restaurant eustachois Le Géraldine et son chef, Olivier Robillard. Celui-ci propose un menu de saison, créé à partir de produits régionaux, le tout en cherchant le mariage parfait avec les cidres suivants : Cidre de glace du Québec IGP, Cidre mousseux rosé, Cidre Bio.

Une page Facebook a été créée, sur laquelle le public sera notamment convié à des événements virtuels, en plus de courir la chance de gagner l’une des 14 caisses de cidres québécois offertes dans le cadre d’un concours. Pour en savoir davantage sur l’événement, qui se poursuit jusqu’à la fin du mois de février, et pour commander votre repas, visitez le [www.mondialdescidres.com].