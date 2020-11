Les entreprises de Sainte-Thérèse mises au défi pour assurer la pérennité des restaurants

Sylvain Tassé, PDG et copropriétaire de Quadra Plast et initiateur de la campagne «En attendant de vous revoir», Marie-Chantale Desjardins, copropriétaire de la Prohibition bar à bière, David Delli-Fraine, copropriétaire du restaurant DEUX et Luc Laplante, copropriétaire du restaurant l’Ardoise.