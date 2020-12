Les Cousins: saveur, réconfort et authenticité au menu

Dominic Prévost a grandi dans le milieu de la restauration. Joshua Gagnon est quant à lui passionné de cuisine. Cousins de famille, ils ont décidé de mettre en commun leurs forces respectives pour créer une entreprise de mets cuisinés maison. Un an et une pandémie plus tard, nombreuses sont les familles qui ont intégré Les Cousins dans leur menu hebdomadaire.

Établie à Boisbriand, l’entreprise a su s’attirer une clientèle de tous âges avec ses repas prêts à emporter, une formule qui a le vent dans les voiles et qui est tout à fait adaptée aux besoins de la situation actuelle.

Comme l’explique Dominic, chaque semaine, un nouveau menu est proposé, suivant l’inspiration du chef cuisinier et la disponibilité des produits. Fraîcheur et authenticité, voilà qui décrit bien l’approche préconisée en cuisine. «Nos bouillons, nos sauces, tout est fait maison», renchérit Joshua, diplômé en Techniques de gestion d’un établissement de restauration au Cégep de Saint-Jérôme.

Aux grands classiques des plats réconfortants s’ajoutent des repas végétariens, végétaliens et «Keto», des potages et des desserts. Un incontournable de la maison: le Mac ‘n’ Cheese au bacon. «C’est un plat que les gens s’arrachent», confie le cuisinier.

Par ailleurs, Dominic confirme le retour d’un menu spécial du temps des fêtes, avec des tourtières, des plats familiaux et, bien sûr, la touche spéciale de Les Cousins. «L’an passé, les gens ont adoré la formule», mentionne-t-il.

Une année hors de l’ordinaire

Se lancer en affaires demande beaucoup de travail et, avec la pandémie, les derniers mois n’ont pas été de tout repos. Les deux entrepreneurs ont tout de même su se démarquer dans ce contexte particulier. Ils ont procédé à d’importants investissements afin de bonifier leurs équipements de travail. Ils ont aussi mis en place un service de commande en ligne au [les-cousins.square.site], avec les options de cueillette en magasin, de ramassage sans contact et de livraison.

En soutien à la Maison des jeunes Sodarrid

L’entreprise Les Cousins soutient également la mission de la Maison des jeunes Sodarrid, située à Boisbriand. En effet, les sommes recueillies par la vente des sacs en papier (lorsqu’un client oublie ses sacs réutilisables) sont remises en totalité à cet organisme. Une façon pour les propriétaires d’encourager les jeunes et de donner au suivant.