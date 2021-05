Les 17 finalistes du Gala Stellar 2021 sont connus

Ce sont 17 finalistes qui ont été retenus en vue du Gala Stellar qui, après avoir exceptionnellement fait place l’an dernier à l’événement appelé «Le Pas de gala – Tous gagnants!» en raison de la COVID-19, revient en force à la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) pour une 34e édition.

Ces finalistes se disputeront donc les honneurs dans cinq catégories, lors du gala du mercredi 2 juin prochain, qui se déroulera de 15 h 45 à 17 h, en formule virtuelle, compte tenu des consignes sanitaires qui empêchent encore, pour le moment, tout grand rassemblement.

Et les finalistes sont…

Dans la catégorie «Entreprise de l’année (15 employés et plus)», on retrouve ainsi les noms de Damotech, Openmind technologies et SPI santé et sécurité, alors que dans la catégorie «Entreprise de l’année (moins de 15 employés)», Boutique Mère Hélène, Clinique MPB inc. et Tremplin marketing sont en lice.

Trois finalistes sont également sur les rangs dans la catégorie «OSBL ou entreprise d’économie sociale de l’année», à savoir Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PRÉL), Recyc-dons et Resto Pop Thérèse-De Blainville.

Et dans la nouvelle catégorie «Créativité Covid», trois noms ont retenu l’attention du jury indépendant formé de personnes issues du milieu des affaires, qui a eu à évaluer les candidatures reçues, ceux de DW Design Technique & Gestion de projets inc., Immersia jeux d’évasion et Optimum Graphique.

Quant au prix Michèle-Bohec, qui vise plus particulièrement à reconnaître, depuis 1985-1986, un individu qui s’est spécialement distingué, il sera remis à l’une des cinq personnalités du mois de la CCITB, soit Claudine Labelle, de Fillactive, Jocelyn Hogue, de Toitures Hogue, Luc Laplante, du Restaurant l’Ardoise, Plan A Foodtruck/Traiteur et L’Hôte Bar, Marcel Landry, de Medifice, et Sylvain Fortier, de Clair Obscur Photographie.

Pour s’inscrire

Même s’il se déroulera en formule virtuelle, la CCITB promet «un événement haut en humour et en émotions». De l’animation avec Maxime Charbonneau, un «maître de l’interactivité» selon ses propos, de la musique des années 1970, 1980, 1990 et 2000, avec l’un des meilleurs disc-jockeys en ville, une boîte surprise livrée à la porte et des moments touchants seront au menu de ce Gala Stellar.

Il est possible de s’inscrire dès maintenant à ce Gala Stellar (25 $ par participant) via le [https://www.ccitb.ca/evenements/gala-stellar-2021-2/]. La date limite pour ce faire est fixée au lundi 24 mai prochain et, prenez-en note, le nombre de places est limité. Pour d’autres renseignements: [www.ccitb.ca] ou 450 435-8228.