L’entreprise Christie Innomed donne au suivant

À l’issue d’une rencontre avec le président et chef de la direction de l’entreprise eustachoise Christie Innomed, Martin Roy, le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets a vu l’opportunité de répondre aux besoins d’organismes communautaires de la circonscription en leur faisant bénéficier du don de plusieurs ordinateurs que souhaitait faire la compagnie spécialisée en imagerie médicale.

«Lorsque nous avons rencontré l’entreprise, cette dernière nous a informés qu’elle faisait le ménage dans son parc informatique et qu’elle souhaitait faire don de ses portables. Nous avons donc saisi l’occasion pour faire le pont avec les organismes communautaires de la circonscription en sondant leurs besoins. C’est finalement 16 ordinateurs remis en état et prêts à l’usage que la compagnie a redonnés à notre communauté», a déclaré le député.

Neuf organismes ont ainsi pu bénéficier des ordinateurs offerts par Christie Innomed. Cette généreuse donation de l’entreprise permet de combler un besoin grandissant et criant pour les organismes communautaires. Les portables serviront autant pour assurer le fonctionnement que pour offrir un service virtuel ou permettre aux usagers d’avoir accès à de l’équipement de qualité.

«C’est une belle initiative de l’entreprise qui apporte une aide très concrète sur le terrain. Ce geste a également eu un effet d’entrainement puisque plusieurs employés de Christie Innomed ont manifesté leur désir de faire du bénévolat. Par ce geste, l’expression “donner au suivant” prend tout son sens et démontre bien l’engagement de l’entreprise dans notre communauté», a souligné M. Desilets.

Les organismes bénéficiaires sont: Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides, Atelier Ensemble on se tient, Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes, Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville, Comité loisirs résidence Cascades, Coopérative de solidarité Aide Chez Soi des Basses-Laurentides, Maison Parenfant des Basses-Laurentides, Mouvement personne d’abord et le Resto-Pop Thérèse-De Blainville.