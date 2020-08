Le Regroupement des gens d’affaires de Sainte-Anne-des-Plaines voit le jour

Le contexte de la pandémie actuelle a poussé plusieurs organisations à se réinventer. La Corporation du développement des affaires (CORDEV) de Sainte-Anne-des-Plaines a décidé de revoir ses stratégies de mobilisation. Après plusieurs rencontres et échanges d’idées, le nouveau conseil d’administration est fier de se présenter à la population sous une nouvelle image et un nouveau nom: le Regroupement des gens d’affaires de Sainte-Anne-des-Plaines.

«Nous avions besoin d’une bougie d’allumage. Il fallait absolument et rapidement se réinventer afin d’offrir une alternative intéressante et attractive à la fois pour nos membres, pour les Anneplainois et les consommateurs des environs», a déclaré Richard Perreault, président du regroupement.

Appuyé financièrement par la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, le RGASADP s’est doté d’un nouveau site Internet ainsi que d’une carte interactive mettant en valeur les membres du regroupement sur le territoire de Sainte-Anne-des-Plaines.

«Nous sommes chanceux d’avoir sur le territoire de notre ville un regroupement de la communauté des affaires qui veille à faire rayonner et à solidariser les entrepreneurs de chez nous. Ces nouveaux outils créés par le Regroupement des gens d’affaires de Sainte-Anne-des-Plaines, ainsi que toutes les démarches et initiatives de la Ville en matière de développement économique sauront sans aucun doute contribuer à nourrir notre économie locale», a souligné Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines.

Septembre, le mois de l’achat local

À l’approche du mois de septembre, mois de l’achat local, il s’agissait du moment tout désigné pour lancer cet appel aux consommateurs en offrant un outil permettant de mieux localiser et connaître les commerçants et entrepreneurs locaux. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le conseil d’administration invite les Anneplainois à acheter localement, autant que possible, pendant le mois de septembre, mais également tout au long de l’année.

Le Regroupement des gens d’affaires de Sainte-Anne-des-Plaines compte près de 100 membres. L’organisme a pour mission, à la fois, de représenter ses membres et de les accompagner vers les services essentiels à leur développement.