Le Groupe Domco prend de l’expansion vers la Rive-Sud

Le Groupe Domco de Blainville a annoncé l’acquisition de Communication IDB Inc. établie sur la Rive-Sud depuis plus de 52 ans.

Le Groupe Domco est un holding qui compte maintenant quatre entreprises principales: IMPRIMERIE DOMCO CAYER, IMPRESSION PRIORITAIRE, IMPRIMERIE DANIEL BOULET et l’agence TAPAGE. Ces entités forment ensemble la plus importante entreprise de communication intégrée et d’impression de la Rive-Nord et de la Rive-Sud de Montréal. L’organisation emploie plus de 40 personnes et de nombreux collaborateurs.

C’est en compagnie de membres du comité de gestion du Groupe Domco et du propriétaire, Simon Huot, que le président du Groupe Domco a fait l’annonce officielle de la nouvelle acquisition. «Communication IDB (Imprimerie Daniel Boulet) et son président, Simon Huot, jouissent d’une excellente réputation, l’entreprise est reconnue et possède une clientèle fidèle. Notre association permettra au Groupe Domco d’élargir sa présence sur l’échiquier du grand Montréal et à l’Imprimerie Daniel Boulet d’offrir plus de produits à sa clientèle», a déclaré Dominic Cayer, président du conseil d’administration et directeur général du groupe Domco.

«À l’ère du numérique et de la modernisation, nous devions trouver un partenaire en mesure de nous amener à un autre niveau de services et de produits. Nos clients nous demandaient de plus en plus de solutions intégrées en communication, nous avions donc un besoin à combler, ce que nous avons réussi à faire en nous joignant au Groupe Domco», a affirmé Simon Huot, nouveau directeur des relations d’affaires de la division Imprimerie Daniel Boulet et d’IDB communication.

Une belle histoire

M. Boulet, fondateur de l’Imprimerie Daniel Boulet, et son épouse Lorraine connaissent très bien M. Cayer. En effet, ceux-ci se côtoient depuis plus de 30 ans, M. Cayer étant un bon ami de l’une de leurs filles. M. Boulet se dit très heureux de voir son «bébé» continuer à grandir et à rayonner au sein de la communauté régionale de Boucherville et des environs.

«Simon et Dominic formeront assurément un duo dynamique pour maintenir la qualité du service offert aux clients d’IDB. C’est avec joie et fierté que je vais encore voir grandir l’entreprise qui représente pour moi et ma famille plus de 50 ans de belles histoires et de fructueuses relations d’affaires», a tenu à souligner M. Boulet.