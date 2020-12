Le Groupe Amyot Gélinas lance son nouveau site Web et sa nouvelle image de marque

Après plusieurs mois de travail, le Groupe Amyot Gélinas est fier de présenter son nouveau site Web complètement revampé et modernisé pour une meilleure approche ergonomique. Navigation fluide, page d’accueil attrayante, ajouts de nouveaux onglets, descriptifs des services bonifiés, tout a été pensé et travaillé pour répondre aux exigences actuelles du Web.

«Le nouveau site Web d’Amyot Gélinas a été revu, repensé, et actualisé. Agréable et conviviale, l’interface visuelle se conjugue à l’image même de nos bureaux et de nos employés, c’est-à-dire engagement, professionnalisme, expertise, et dynamisme», s’est réjoui le président du Groupe Amyot Gélinas, Patrice Forget.

Une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels œuvrant dans la conception, le graphisme, et la rédaction de site Web adaptatif et sur mesure ont pris part à cet important projet. De plus, plusieurs employés du Groupe Amyot Gélinas ont également été mis à contribution dans la conception esthétique du site.

«Toutes les photos de notre site Web mettent en vedette plusieurs de nos employés. Nous avons fait appel à une agence de photographes professionnels afin qu’ils puissent vivre une expérience unique en tant que modèles dynamiques et représentatifs de notre organisation. À titre de président du Groupe Amyot Gélinas, il était important pour moi que nos employés puissent participer à ce projet collectif. Je suis très fier du résultat final», a ajouté M. Forget.

Nouvelle image de marque

Une nouvelle image de marque dévoilant trois nouvelles couleurs s’est ajoutée à la nouvelle identité du Groupe Amyot Gélinas marquant ainsi une évolution sans pareil dans l’histoire du cabinet.

«Notre nouvelle image de marque démontre notre positionnement en tant que leaders sur la Rive-Nord de Montréal. L’unicité des couleurs nous rappelle sans contredit la définition même de la famille. Et c’est ce que nous sommes; la grande famille d’Amyot Gélinas, a renchéri le président du cabinet. Si notre nouveau logo s’est davantage affirmé, il symbolise avant tout la modernité et la personnalité de nos sept cabinets comptables.»

Historique

Depuis plus de 25 ans, la société de comptables professionnels agréés Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l. aide sa clientèle à progresser en offrant une vaste gamme de services de qualité supérieure. Avec une équipe multidisciplinaire de plus de 125 collaborateurs, l’entreprise dispose des compétences pour répondre à tous les besoins en comptabilité, en fiscalité, en taxes et en services conseils.

Parmi les 20 plus importants cabinets d’experts-comptables du Québec, le cabinet est devenu la référence dans la grande région des Laurentides et de Lanaudière.