Le Champêtre et Le Diamant: Une saison record en terme d’achalandage

En cette période trouble où la pratique d’activités sportives est devenue problématique en raison de la distanciation sociale qu’il faut respecter, le golf semble être devenu plus que jamais le sport de prédilection pour bon nombre de personnes cet été. C’est à tout le moins ce que constate Sylvain Beaulne qui voit les clubs de golf Le Champêtre, à Sainte-Anne-des-Plaines, et Le Diamant, dans le secteur de Saint-Augustin, à Mirabel, connaître une année record en terme d’achalandage.

«Nous étions déjà en croissance, mais nous enregistrons effectivement un forte fréquentation aux deux endroits. Les terrains sont en très belle condition et n’ont jamais été aussi beaux. Après un printemps difficile, tout s’est replacé à la fin juin avec la chaleur et la pluie», d’indiquer celui qui, avec son fils Jean-Sébastien Beaulne, est copropriétaire du Club de golf Le Champêtre depuis 2015 et cogestionnaire du Club de golf Le Diamant depuis l’an dernier.

Une nouvelle clientèle

Si les mordus sont de retour sur les tertres de départ depuis le 20 mai dernier, Sylvain Beaulne remarque qu’une toute nouvelle clientèle s’adonne au golf au golf cet été. Il y a ces jeunes couples et leurs enfants que l’on voit au champ de pratique, et plus particulièrement au Club de golf Le Diamant, mais aussi de nouveaux golfeurs qui viennent s’ajouter aux habitués.

«J’espère que ce souffle va se poursuivre. Ce sera notre défi que de conserver cette nouvelle clientèle, et cela devrait être bénéfique pour l’ensemble des clubs de golf pour les années à venir», de dire Sylvain Beaulne, qui remarque aussi que le temps de jeu a diminué de 15 à 20 minutes avec les mesures concernant les fosses de sable qu’il ne faut plus râteler et les tiges qu’il ne faut plus retirer. Des mesures qui pourraient demeurer à l’avenir, croit l’homme d’affaires de Saint-Eustache.

Anxiété et inquiétude

Mais si la saison va pour le mieux, cela ne veut pas dire que Sylvain Beaulne et son fils Jean-Sébastien ont vécu les derniers mois dans la joie et l’allégresse. «Il y a eu l’anxiété et de l’inquiétude dans l’attente de la réouverture des terrains de golf. Il a aussi fallu s’occuper, à quatre personnes par terrain, de l’entretien durant le mois d’avril. D’autres employés se sont ajoutés lorsque cela a été autorisé. Il y aussi le fait que Le Champêtre est situé dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et que cela nous a empêché d’ouvrir plus tôt notre boutique. Une dizaine de tournois de golf ont été annulés à chaque endroit», d’énumérer Sylvain Beaulne, précisant que, si la terrasse est ouverte, sa salle à manger au Club de golf Le Champêtre ne l’est pas en raison des restrictions en vigueur. Au Club de golf Le Diamant, un casse-croûte remplace temporairement le chalet fermé cet été.

Aussi, la difficulté d’avoir un retour d’appel de son député, en l’occurrence Benoit Charette, pour avoir des nouvelles a constitué un moment de frustration pour M. Beaulne. «Je sais que ce n’est pas M. Charette qui décidait, mais j’aurais apprécié, comme d’autres, un appel, même de son attaché politique», laisse-t-il tomber.

À cela s’ajoute l’extrême difficulté d’embaucher des employés. «On a beau publier des annonces, nous n’avons aucune application. C’est pire que les années précédentes. La fameuse Prestation canadienne d’urgence (PCU) et le beau temps ne nous aident pas», de dire Sylvain Beaulne.

Mais, ce qui importe maintenant, c’est que l’actuel achalandage permettra à Sylvain Beaulne et son fils Jean-Sébastien de bien s’en tirer dans les circonstances, une situation qu’il attribue à la qualité des parcours certes, mais aussi à l’excellente gestion que ceux-ci assurent aux deux clubs de golf depuis qu’ils y sont.

Pour joindre le Club de golf Le Champêtre: 450 478-1112 ou [www.golfchampetre.com]; et pour le Club de golf Le Diamant: 450 476-1922 ou [www.golflediamant.com].