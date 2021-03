La CCITB va de l’avant avec son Gala Stellar

Même si la pandémie de la COVD-19 persiste toujours, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a décidé de ne pas s’en laisser imposer et ira donc de l’avant avec la tenue son traditionnel Gala Stellar, et cela le mercredi 2 juin prochain.

La présidente et la directrice générale de la CCITB, Sophia Lavergne et Cynthia Kabis, en ont fait l’annonce la semaine dernière dans le cadre d’une courte vidéo de quelque trois minutes pour le moins originale. Celle-ci, diffusée sur la page Facebook du regroupement d’affaires, pastiche en effet les fameux points de presse du premier ministre François Legault.

L’an dernier, on s’en rappelle, le Gala Stellar, dont cela devait être la 34e édition, avait fait place à un événement appelé «Le Pas de gala – Tous gagnants!’» qui avait permis à la CCITB de lever son verre et son chapeau «au travail exceptionnel, à la résilience et l’innovation» d’entreprises de la MRC de Thérèse-De Blainville au cours des premiers mois de cette pandémie.

Une vingtaine d’entreprises, ainsi que six bénévoles et organismes communautaires, avaient alors vu leurs initiatives et leur contribution être mises en valeur dans le cadre de vidéos.

Un court gala virtuel d’une heure

«Je pense qu’il sera opportun de rendre hommage à tous les entrepreneurs de la MRC de Thérèse-De Blainville qui ont travaillé avec acharnement durant toute l’année, et ce, depuis le début de la pandémie. On se fera un rendez-vous sous le signe de la célébration, de la reconnaissance et, bien sûr, des festivités», a, dès le départ, confirmé Mme Lavergne à une première question qui lui a été posée.

Le gala se déroulera bien évidemment de façon virtuelle, durant une heure, de 16 h à 17 h, sous le thème On s‘invite chez vous, et comportera moins de catégories qu’à l’accoutumée. «Fidèle à son habitude, l’équipe de la CCITB réserve un gala rempli d’émotions et un gala haut en couleurs», d’ajouter Mme Kabis, pour demander ensuite à un concierge s’il était intéressé à animer ce gala; ce concierge étant cependant, dans les faits, Maxime Charbonneau, l’un des animateurs de foule les plus demandés au Québec.

Pour s’inscrire et participer

Ce sont donc dans quatre catégories – «Entreprise de l’année (moins de 15 employés)», «Entreprise de l’année (15 employés et plus)», «OBNL ou entreprise d’économie sociale de l’année» et «Créativité Covid-19», qu’il est possible pour les entreprises concernées de poser dès maintenant, et jusqu’au 31 mars prochain, 15 h, leur candidature en se rendant sur le [www.ccitb.ca/gala-stellar/le-concours/].

Pour les membres et les personnes intéressés, il est aussi de possible de s’inscrire dès maintenant pour participer à ce Gala Stellar via le lien [www.ccitb.ca/evenements/gala-stellar-2021-2] ou en communiquant avec la CCITB au 450 435-8228. Notez que le lien y donnant accès sera envoyé par courriel avant la tenue de l’événement.