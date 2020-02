L’agence immobilière RE/MAX bonjour se distingue

Le samedi 15 février dernier, avait lieu le Gala des MAX/IMM au Palais des congrès de Saint-Hyacinthe. Cet événement annuel récompense l’excellence des courtières et des courtiers immobiliers RE/MAX du Québec. Une soirée qui s’est avérée forte en émotions pour les membres des bureaux de RE/MAX bonjour, puisqu’ils y ont récolté l’une des plus hautes distinctions attribuées à une agence immobilière.

Depuis la fusion de ses bureaux sous une seule et même entité il y a près de deux ans, l’agence immobilière RE/MAX bonjour a vu sa popularité monter en flèche auprès des vendeurs et des acheteurs de la Rive-Nord et des Laurentides.

Les efforts marketing importants déployés sur son territoire, tant dans les médias traditionnels que sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, ont aussi contribué à augmenter de façon significative l’engagement de sa clientèle et à stimuler l’activité de ses membres.

Cet engagement s’est d’ailleurs manifesté d’une manière telle que l’agence est fière d’annoncer qu’elle remporte l’une des plus hautes distinctions du milieu et se classe Première agence immobilière RE/MAX au Québec, en termes du nombre de transactions réalisées par son équipe, et ce, pour une seconde année consécutive.

L’agence RE/MAX #1 au Québec

Comptant 13 places d’affaires, de Mirabel à Mont-Tremblant, l’équipe RE/MAX bonjour a effectué un accomplissement remarquable, sans être l’agence immobilière la plus importante en ce qui a

trait au nombre de courtières et de courtiers immobiliers représentés par elle.

Plus encore, cet exploit contribue à faire rayonner l’ensemble de la région et à mettre de l’avant l’entraide et l’esprit de camaraderie qui règnent au sein de la grande famille RE/MAX bonjour. Dans une industrie gagnée par l’autonomie et la performance individuelle, le groupe a su prouver la force émanant de la communauté.

À ce sujet, RE/MAX bonjour tient à remercier sa fidèle clientèle et à souligner l’implication et le dévouement de son équipe administrative, des partenaires, mais aussi et surtout des courtières et courtiers immobiliers, sans qui ce succès ne serait pas le même.