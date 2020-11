La Semaine des entrepreneurs à l’école bat son plein

Du 9 au 20 novembre, des milliers de jeunes du primaire à l’université des 17 régions du Québec participent à la Semaine des entrepreneurs à l’école. Au programme, une foule de conférences animées bénévolement par des centaines d’entrepreneurs passionnés. Une activité qui rejoint la Journée nationale de la culture entrepreneuriale et la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat.

Dans les Laurentides, 57 conférences sont présentées. Ce sont ainsi des centaines d’élèves et d’étudiants qui ont l’occasion de rencontrer un entrepreneur de leur communauté. Cette belle participation des milieux scolaires et économiques est à souligner dans un contexte où la motivation scolaire et l’importance des entreprises d’ici sont plus que jamais d’actualité.

Un aperçu des conférences à venir dans la région

Le 16 nov. Centre de formation agricole de Mirabel | Éléonore Macle d’Intermiel

Le 17 nov. École Polyvalente Saint-Joseph | Erik Tardif de la charcuterie Les Bucherons

Le 18 nov. École primaire Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus | Frédéric Turgeon Savard et Léandre Chagnon de la ferme coopérative La Roquette

Le 18 nov. École secondaire Augustin-Norbert-Morin | Alex Filion de Performance Boardshop

Derick Fonseca, fondateur de l’entreprise de marketing Le Bon Plan, participe à nouveau cette année. En plus de l’École secondaire de Mirabel, il visitera la Polyvalente Sainte-Thérèse et la Polyvalente Jean-Jacques-Rousseau qu’il a fréquentées.

«Les conférences me permettent de transmettre ma passion à des jeunes en recherche d’identité et de motivation durant une période très difficile de leur vie. En participant à la semaine des entrepreneurs dans des écoles que j’ai déjà fréquentées, il est plus simple pour moi de me mettre à leur place et les comprendre», dit-il.

À propos de la Semaine des entrepreneurs à l’école

La Semaine des entrepreneurs à l’école est une réalisation d’OSEntreprendre et une initiative de la Caisse de dépôt et placement du Québec, appuyée par le Gouvernement du Québec. Dans les Laurentides, le Carrefour jeunesse-emploi de Mirabel est l’organisme mandataire qui coordonne l’évènement en collaboration avec les Carrefours jeunesse-emploi de Deux-Montagnes, Thérèse-de Blainville, Rivière-du-Nord, Pays-d’en-Haut, Laurentides et Zone emploi.