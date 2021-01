La relance économique au coeur des discussions

Alors que les effets économiques de la pandémie continuent de se faire sentir dans la région des Laurentides et de Lanaudière, des représentants du Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ et des Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides et Lanaudière ont rencontré des travailleurs de la région pour discuter de la situation qui prévaut actuellement et tenter d'apporter des pistes de solution pour assurer la relance économique localement.

Cette rencontre se déroule les 27-28-29 janvier dans le cadre de la tournée organisée par la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), en collaboration avec le Centre de formation économique et l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), qui prend cette année la forme de journées de réflexion et de formation virtuelles visant à brosser le portrait des incidences de la crise de la COVID-19 sur l’économie régionale et les différents milieux de travail.

Cette initiative permet également de s’assurer que la relance économique se fasse de concert avec les travailleurs québécois, touchés de plein fouet par cette crise sanitaire sans précédent.

Le Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ, fier de soutenir les travailleurs et les entreprises du Québec

Ayant comme mandat de fournir des services d’accompagnement et de formation, le Centre de formation économique se fixe trois objectifs principaux : prêter main-forte aux entreprises partenaires du réseau du Fonds, favoriser la formation des travailleurs pour accroître leur influence sur le développement socio-économique du Québec et faire la promotion de l’épargne en vue de la retraite.

«Alors que les entreprises et les travailleurs québécois font face à des défis majeurs depuis le début de la pandémie, la mission du Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ s’avère plus pertinente que jamais. Nos conseillers chevronnés proposent aux entreprises de notre réseau des solutions pratiques pour résoudre les enjeux actuels, tout en capitalisant sur l’expertise de leurs employés. Afin de contribuer à la relance, le Centre continue également de soutenir plusieurs activités liées au développement économique des régions du Québec, tout en les adaptant à leurs besoins particuliers», déclare Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

«Les régions des Laurentides et de Lanaudière n’ont pas été épargnées par la pandémie et nos entreprises locales en subissent les contrecoups, même si c’est à géométrie variable. Les entrepreneurs locaux font toutefois preuve d’une grande résilience et nous sommes fiers de pouvoir les accompagner en nous mettant en mode solution. Parmi ces solutions régionales, citons notamment le regroupement d’entreprises spécialisées avec Alliance Métal Québec à Saint-Thomas, la construction d’une nouvelle usine pour Vanico Maronyx à Terrebonne, un projet d’usine de granule de La Granaudière à Saint-Michel-des-Saints, le regroupement d’entreprises en transformation du bois avec Signature Bois Laurentides de Saint-Sauveur, le développement du transport avancé à Saint-Jérôme et les environs ainsi que le renforcement de l’expertise en aéronautique avec Groupe DCM à Blainville et Boisbriand. Les défis sont nombreux, mais nous sommes sûrs de pouvoir les relever avec succès, collectivement», ajoute Éric Dargis, vice-président régional des Fonds régionaux de solidarité FTQ pour les régions des Laurentides, de Lanaudière et de Laval.

Une grande tournée qui sillonne tout le Québec

Organisée conjointement avec l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), la tournée s’adresse à toutes les personnes qui s’intéressent au développement économique de leur région. Parmi celles-ci, mentionnons les membres de direction du conseil régional, les représentants de la FTQ dans les comités d’investissement d’un Fonds local de solidarité, le personnel des Fonds régionaux de solidarité FTQ, les exécutifs des syndicats locaux et les conseillers syndicaux.

Ayant débuté en décembre dernier en Mauricie et au Centre-du-Québec, cette vaste tournée virtuelle s’arrêtera dans les autres régions du Québec au cours des prochains mois : Laurentides-Lanaudière (27-28-29 janvier), Côte-Nord (9-10-11 février), Montérégie (16-17-18 février), Outaouais (24-25-26 mars), Québec et Chaudière-Appalaches (30-31 mars et 1er avril), Saguenay–Lac-Saint-Jean–Chibougamau-Chapais (19-20-21 avril), Montréal métropolitain (27-28-29 avril), Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec (3-4-5 mai), Estrie (17-18-19 mai) et Bas-St-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (1er-2-3 juin).