La région se signale au Gala national de la CNESST

Deux entreprises, un organisme public et un représentant d’employeur de la région des Laurentides figurent parmi les 12 lauréats du 15e Gala national des Grands Prix santé et sécurité organisé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), tenu pour la toute première fois de façon virtuelle.

Ce gala se veut l’aboutissement d’un concours provincial visant à faire l’éloge d’établissements, d’entreprises, de gestionnaires et d’employés qui contribuent à faire rayonner la santé et la sécurité au Québec. Il est composé de trois catégories, à savoir «Innovation», «Éducation à la prévention» et «Leader en santé et sécurité du travail»

EMD Construction et Meubles Foliot

Dans la catégorie «Innovation», EMD Construction, basée à Saint-Eustache, et Meubles Foliot, présente à Saint-Jérôme avec son siège social, mais aussi à Mirabel avec une usine de production, se sont ainsi signalées respectivement à titre de «petite et moyenne entreprise» et «grande entreprise».

Lauréate «Or».

EMD Construction, qui compte de nombreux projets immobiliers au Québec et ailleurs, s’est signalé pour avoir conçu un dispositif de sécurité pour les portes et fenêtres afin d’éviter que les travailleurs accèdent à des balcons non sécurisés pendant la construction de bâtiments multi-étages. À l’aide d’une vis de sécurité inviolable et de la clé d’installation, que seul le contremaître détient, le dispositif se fixe et se retire rapidement, et fonctionne sur tous les types de portes et fenêtres, et ce, sans les abîmer.

Pour sa part, lauréate «Argent», l’entreprise Meubles Foliot, qui œuvre dans l’industrie du design et de la fabrication de meubles pour les résidences étudiantes et les hôtels, a mis au point un nouveau système de déplacement constitué de barres à billes. Celui-ci a permis de remplacer plus de 120 mètres de convoyeurs à rouleaux libres, donnant maintenant l’occasion aux travailleurs de manipuler des piles de matériel, dont le poids varie de 75 kg à 300 kg, sans effort. Les risques de se blesser ou de développer des troubles musculosquelettiques s’en trouvent ainsi amoindris.

CISSS des Laurentides

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides fait aussi partie des lauréats de ce gala dans la catégorie «Innovation – organismes publics». Le CISSS a mérité l’or pour avoir créé un système roulant pour chaises afin de rapprocher ou encore éloigner les résidents des tables de la salle à manger durant la période des repas.

Le système en question permet ainsi au personnel de soulever et de déplacer sans effort les chaises et l’ajout de roulettes aux pattes arrière des chaises reliées à un pivot central qui facilite, en outre, le déplacement de ces mêmes résidents.

Christian Nadeau, leader en SST

Enfin, Christian Nadeau, directeur maintenance et santé, sécurité et environnement pour Safran Systèmes d’Atterrissage Canada, a reçu, lui, l’un des deux prix de la catégorie «Leader», lesquels sont remis uniquement à l’occasion du Gala national. Son employeur, basé dans le secteur de Saint-Janvier, à Mirabel, fabrique les composantes majeures des trains d’atterrissage pour les modèles A320, A330, A340, A350 et A380 d’Airbus, ainsi que le Boeing 787.

À ce poste depuis près de 10 ans, M. Nadeau est reconnu pour être «un gestionnaire rassembleur qui n’hésite pas à faire passer ses messages en matière de prévention» en utilisant tous les moyens qui sont à sa disposition, qu’il s’agisse de courriels, d’événements thématiques en santé, sécurité et environnement ou encore de publications dans le journal interne de l’entreprise.

«Il n’y a pas de petits accidents!», aime à dire M. Nadeau qui, de l’avis de tous, a su faire de la santé et sécurité du travail «une véritable valeur collective au sein de l’entreprise».

Notons, enfin, qu’il est possible de voir les vidéos de tous les lauréats en se rendant sur le [www.grandsprixsst.com/galanational].