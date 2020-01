La présidence du Groupe Amyot Gélinas a été confiée à Patrice Forget

Michel Amyot, CPA, CA, président cofondateur du Groupe Amyot Gélinas, société de comptables professionnels agréés établie dans la région des Laurentides et de Lanaudière, a annoncé la nomination de Patrice Forget, CPA auditeur, CA, Associé, à titre de président entrant. Il s’agit d’une décision entérinée à l’unanimité par les associés du Groupe Amyot Gélinas.

«C’est avec plaisir que je vous confirme notre décision de céder la présidence à Monsieur Forget. Ce transfert de responsabilités s’inscrit dans une vision progressiste reflétant nos valeurs d’entreprise. L’expertise professionnelle de Monsieur Forget est un atout inestimable pour une firme comme la nôtre, et je salue son engagement à la présidence du Groupe Amyot Gélinas», a indiqué Monsieur Amyot.

Patrice Forget cumule de nombreuses années d’expérience à titre d’associé au sein du cabinet comptable. Son implication à la fois personnelle et collective lui a valu de multiples reconnaissances tant au niveau national qu’à l’international. Reconnu pour sa fervente implication auprès de sa communauté, M. Forget démontre un intérêt soutenu depuis plus de trente ans pour le Club Richelieu de Mont-Tremblant, le Richelieu International et la Fondation Richelieu International.

«Je me sens heureux et privilégié d’avoir été choisi par les associés du cabinet pour succéder à M. Michel Amyot, président et cofondateur de notre bureau. Je m’engage à poursuivre nos initiatives axées sur la croissance, la diversification et le développement d’Amyot Gélinas, et ce, en me faisant le gardien des valeurs de notre code d’excellence, dans le plus grand respect des membres de notre équipe, de nos partenaires d’affaires et bien sûr de notre clientèle actuelle et future», de souligner Patrice Forget.

Il ajoute: «Amyot Gélinas a beaucoup évolué au cours des dernières années. La dimension humaine, être à l’écoute de notre clientèle et l’innovation nous permettent d’être un leader incontournable dans le monde des affaires des Laurentides depuis plus de vingt-cinq ans. Nous sommes heureux de partager nos valeurs entrepreneuriales avec les gens d’affaires de la région des Laurentides et de Lanaudière et nous l’espérons éventuellement un peu partout au Québec.»