La première édition du Marché de Noël de Mirabel se déroulera pendant les fins de semaine, et ce, jusqu’au 22 décembre. L’événement se tiendra au centre culturel du Domaine-Vert Nord (17530, rue Jacques-Cartier). Plus de 70 kiosques d’exposants seront sur place.

Mis sur pied par Tourisme Mirabel et le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le nouveau Marché de Noël de Mirabel invite les résidents et les visiteurs à prendre part aux nombreuses activités qui auront lieu à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, dans l’ambiance chaleureuse et féerique des marchés de Noël traditionnels internationaux.

«Nous sommes très fiers de ce tout nouveau Marché de Noël à Mirabel. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les petits et grands, pour se divertir et se procurer de beaux cadeaux, dans une ambiance de féerie du temps des Fêtes. Merci à tous les partenaires et bénévoles pour cette belle initiative de chez nous» , annonce Stéphane Michaud, président de Tourisme Mirabel.

«Je suis heureux de soutenir cette première édition du Marché de Noël de Mirabel, qui se démarque avec ses 15 maisonnettes de bois rond nous rappelant les traditions du temps des Fêtes. J’invite les Mirabellois à venir passer un beau moment entre amis autour d’un feu où nous pourrons voir les yeux des tout-petits s’émerveiller» , s’enthousiasme le maire.

Spectacles et activités

Cette première édition offre des spectacles multiples pour toute la famille, de l’animation intérieure et extérieure, la présence du père Noël, une piscine à balles géantes, des friandises, du vin chaud, etc. Dès la première fin de semaine, les habitués de l’ancien Salon des métiers d’art retrouveront les artisans venus présenter leurs dernières créations.

Le samedi 14 décembre, à 11 h, ne manquez pas le spectacle pour enfants La magie de la chimie, présenté par Yannick Bergeron, professeur et créateur des expériences du magazine Les Débrouillards. Les billets sont disponibles au coût de 10 $, au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire (8515, rue Saint-Jacques, secteur Saint-Augustin), du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, ou à la porte du centre culturel du Domaine-Vert Nord, le jour même.

Renseignements: Tourisme Mirabel au 450 516-3338 ou (gestiontourismemirabel@gmail.com). Pour voir la programmation complète, visitez le [http://www.mirabel.ca].