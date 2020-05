La FTQ Laurentides-Lanaudière lance une plateforme d’achat local

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) de la région des Laurentides et Lanaudière annonce le lancement d’une plateforme d’achat local dont l’objectif est d’encourager la population à consommer les produits et services de la région. Le site [monchoixlocal.quebec] permet aux consommateurs de chercher le type d’entreprise, de service ou de produit près de leur résidence et ainsi donner un coup de main à l'économie d'ici.

«Il est important d’encourager la consommation locale; nos marchands, nos entreprises, nos organismes d’économie sociale et à but non lucratif de notre région. En plus d’être un geste de solidarité, cela nous permet de maintenir et de créer des emplois et ainsi contribuer à faire vivre les travailleurs et travailleuses et les entreprises de notre région», déclare Chantal Bertrand, conseillère régionale de la FTQ Laurentides-Lanaudière.

Une étude du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) de 2007 révèle qu’une hausse de 1 % des ventes de l’industrie de l’alimentation entrainerait la création de 1 800 emplois directs ou indirects. Par ailleurs, faire des choix locaux signifie aussi moins de pollution.

«Consommer localement, c’est bon pour l’économie, la création d’emplois, l’autonomie du Québec et des régions et, bien sûr, pour l’environnement. Par exemple, en alimentation, il faut savoir que bon nombre des produits que nous consommons parcourent entre 2 000 et 2 500 km avant d’atterrir sur nos tablettes. À nous, maintenant, de relever ce défi; de faire le choix du Québec», affirme le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

Dans cette même optique, Mme Bertrand fait valoir qu’il est important «d’acheter des produits et services offerts par des travailleurs et travailleuses représentés par une organisation syndicale dont l’objectif est de maintenir de saines relations de travail, tout en faisant valoir le respect, la justice et l’équité au sein des milieux de travail».

