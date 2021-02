La CCITB présente ses cinq partenaires Prestige

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) est heureuse de présenter officiellement ses cinq partenaires Prestige.

Elle est reconnaissante de pouvoir compter sur l’appui d’entreprises engagées envers leur milieu: Ali Mustafa (Ralik), Francis Charron (EMD / BATIMO), Gabrielle Bédard (Conagra Brands), Luc Daigle, Robert Daigle et Charles Gingras (Supermarchés IGA Daigle) et Tommy Pelletier (Desjardins Entreprises – Laval-Laurentides).

Depuis septembre, il est possible de découvrir les partenaires Prestige grâce à la série Leaders d’affaires. Au cours des prochains mois, des capsules vidéo et des articles mettant en lumière leurs forces seront diffusés. Chacun à leur manière, ces leaders sont à la fois des sources d’inspiration et des modèles pour la communauté d’affaires.

Pour en savoir plus, visitez la page leur étant dédiée: [https://www.ccitb.ca/leadersdaffaires/].