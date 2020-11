La CCITB présente le programme «Objectif Carrière: une chance égale pour tous»

Lancée à la fin octobre par la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), l'initiative «Objectif Carrière: une chance égale pour tous» vise à accompagner les organisations et les entreprises dans l'intégration de 12 jeunes diplômés postsecondaires ayant un trouble d'apprentissage (dyscalculie, dysphasie, dysgraphie, dyslexie, dyspraxie, déficit d'attention, etc.).

Malgré leurs qualifications, ces jeunes âgés de 15 à 30 ans font face à deux défis importants: les préjugés et les difficultés d’adaptation. Cela affecte non seulement les perceptions de l’employeur, mais également les relations avec les collègues, ce qui rend l’intégration de ces travailleurs particulièrement difficile dans le monde du travail d’aujourd’hui.

En partenariat avec le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville, la CCITB propose d’outiller les jeunes à présenter de façon constructive leur trouble, tout en présentant dès le départ à l’employeur des façons simples d’assurer une intégration adéquate.

Les entreprises qui accueilleront les diplômés durant leur stage rémunéré, d’un minimum de 12 semaines, seront accompagnées par une orthopédagogue afin de faciliter l’adaptation par des accommodements faciles et peu coûteux. De plus, l’employeur se verra remettre une contribution salariale de 5 000 $ afin de permettre l’embauche et le suivi des conciliations nécessaires à l’intégration de l’employé, dans le cadre d’une première expérience de travail dans son domaine d’études.

Des appuis du provincial et du fédéral

Le projet «Objectif Carrière: une chance égale pour tous» a été retenu dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l’emploi (JME). Il est subventionné par le gouvernement provincial, dans le cadre de l’Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe également le gouvernement fédéral.

«Il est primordial d’encourager des initiatives qui visent l’intégration et la rétention des jeunes sur le marché du travail, et particulièrement ceux qui répondent à des défis supplémentaires en raison de troubles d’apprentissage. L’aide financière de 151 671 $ issue du programme JME qui est accordée au projet “Objectif Carrière: une chance égale pour tous” permettra d’offrir à ces jeunes un programme pour les préparer à intégrer durablement le marché du travail. Dans le contexte d’incertitudes lié à la pandémie, il est important d’assurer une relève forte, durable et diversifiée, et ce, partout au Québec», affirme le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, Jean Boulet.

Son homologue fédérale abonde dans le même sens. «L’initiative “Objectif Carrière: une chance égale pour tous” financée en partie dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, est une belle occasion pour les jeunes aux prises avec un trouble d’apprentissage d’acquérir des compétences et de recevoir la formation dont ils ont besoin pour s’intégrer au marché du travail, réaliser leur potentiel et entreprendre des carrières fructueuses», souligne la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough.