La CCITB et la MRC veulent contribuer à louer les locaux vacants

Le 25 mars, par le biais de Facebook, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), en collaboration avec la MRC Thérèse-De Blainville, lançait l’initiative Succès Local, destinée à attirer, accueillir et guider les entrepreneurs qui s’installent dans la MRC de Thérèse-De Blainville, en plus de permettre aux propriétaires commerciaux de promouvoir leurs locaux.

«Les locaux vacants se multiplient. Le commerce de détail a connu son lot de difficultés au cours de la dernière année. Il y a donc cette volonté de faciliter le mariage entre les chercheurs de locaux et les propriétaires», a indiqué la directrice de la CCITB, Cynthia Kabis Elle a ajouté que de plus en plus d’entrepreneurs contactent en la CCITB à la recherche de locaux ou pour connaitre les étapes à suivre pour établir leur entreprise sur le territoire de la MRC.

« Nous voulions créer un point central pour rassembler toute l’information nécessaire. Si un entrepreneur est bien informé dès le départ, il a plus de chances de rester dans son local », a mentionné Mme Kabis, certaine que le comité Attractivité récemment créé et composé de représentants de l’AGAR (Association des gens d’affaires de Rosemère), du GEST (Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse), du RGAB (Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand), de l’AGAB (Association des gens d’affaires de Blainville), de la MRC de même que de nombreux entrepreneurs bénéficiera autant aux entreprises à la recherche d’un local qu’aux propriétaires qui en ont un ou plusieurs à louer.

Afin d’arriver à leurs fins, les membres du comité Attractivité ont notamment l’intention de rendre les locaux plus attrayants, d’informer les entrepreneurs avant qu’ils ne s’installent et déterminer le type d’entreprises intéressantes à attirer dans la région.

Plusieurs outils

L’initiative Succès Local regroupe différents outils, dont une page Web (www.ccitb.ca/succeslocal), où l’on retrouve toute l’information pertinente pour aider les entrepreneurs à faire un choix éclairé sur l’emplacement futur de leur entreprise. Des affiches seront aussi installées dans les fenêtres des locaux vacants, pour mieux les identifier, mettre en valeur les spécifications de chaque local ainsi que les attraits de la ville où il est situé.

Des sondages seront par ailleurs acheminés aux citoyens pour qu’ils puissent partager le type d’entreprise qu’ils aimeraient voir dans chacun des locaux vacants.

« Grâce à ce sondage, d’indiquer Marie-Noël Richer, agente de liaison à la CCITB, nous serons en mesure de prendre le pouls de la population quant aux commerces qui sont nécessaires et qui sont en demande afin d’attirer les bons types d’entreprises sur le territoire. »

Quant au rôle de la MRC Thérèse-De Blainville, celle-ci est déjà bien impliquée dans les activités de la CCITB, contribuant notamment au programme de mentorat d’affaires, à l’événement « accès direct », au Gala Stellar, à la trousse de bienvenue remise aux nouveaux entrepreneurs et maintenant au comité Attractivité. La MRC procèdera sous peu à l’embauche d’un agent au développement économique qui collaborera avec le comité Attractivité.

« En gros, a dit Steve Mitchell de la MRC, il aura à faire connaître aux entrepreneurs les services à l’entrepreneuriat, les acteurs au développement économique, tous les programmes d’aide financière qui s’offrent aux entrepreneurs. Il s’occupera aussi de la prospection auprès des entreprises qui cherchent à se relocaliser et les accompagner jusqu’à la signature du bail. »