La CCITB accueille 60 nouveaux membres

Au terme d’une offre promotionnelle qui s’est déroulée tout le mois de février, 60 nouvelles entreprises ont adhéré à la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) et profiteront de pas moins de 9 activités incluses avec leur adhésion.

En plus de faire partie du plus grand réseau de gens d’affaires de la région, ces entreprises bénéficieront de nombreux services et accompagnement, en plus de profiter d’un parcours d’intégration personnalisé et des activités suivantes:

– Une formation sur l’ABC du réseautage pour devenir un pro du réseautage

– Un déjeuner découverte pour briser la glace

– Un atelier pour préparer son discours de présentation pour être à l’aise

– Un laissez-passer pour un 5 à 7 exclusif aux nouveaux membres pour avoir du plaisir

– Un laissez-passer pour un midi d’affaires avec conférence (mois d’avril) pour être inspiré

– Un laissez-passer pour le salon Accès Direct (services d’accompagnement et financement aux entreprises) pour être guidé

– Trois (3) cocktails 5 à 7 pour développer son réseau

Adhérer à leur chambre de commerce, permettra aux entreprises de trouver les bons clients, sauver du temps dans le recrutement des employés ou encore de trouver des trucs et astuces afin d’optimiser leur rentabilité. «La CCITB est reconnue pour son grand dynamisme, mais elle est aussi très rassembleuse et décidément très à l’écoute de ses membres. On y trouve rapidement sa place, qu’on soit un travailleur autonome, une PME ou une industrie. Je suis très fier d’en faire partie et je souhaite la bienvenue aux nouvelles entreprises qui ont saisi cette belle opportunité», déclare Michel Prévost, président chez Investamp et porte-parole de cette campagne d’adhésion.

Rappelons que l’abonnement à la CCITB donne droit à de multiples avantages, dont un réseau d’affaires de 1000 membres, l’accès à un programme d’assurance collective, des rabais substantiels auprès de plusieurs fournisseurs, plus de soixante-dix activités de réseautage, une visibilité exclusive et une multitude de programmes, des services et de l’accompagnement qui répondent aux besoins des entreprises. Les nouveaux membres de la CCITB bénéficient d’un plan d’intégration personnalisé et de l’accompagnement d’un parrain. La CCITB souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres!