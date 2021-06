La campagne J’achète Sainte-Thérèse mise en branle

Le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse (GEST), une aile locale de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), est fier de lancer une campagne d’achat local faisant la promotion des commerces de Sainte-Thérèse et encourageant l’achat local. Du 1er au 22 juin 2021, les citoyens sont invités à se procurer des bons d’achat de 20 $ qui seront bonifiés de 10 $ par la Ville de Sainte-Thérèse. C’est ainsi 30 $ qui pourront être dépensés chez les commerces participants. Les achats de bons devront être faits en ligne sur la page https://laruchequebec.com/saintetherese.

« Nous nous sommes fixé l’objectif de vendre les 1 000 bons d’achat disponibles afin de remettre un total de 30 000 $ aux commerces de Sainte-Thérèse participants! Aussi, la campagne J’achète à Sainte-Thérèse fera découvrir ou redécouvrir l’offre diversifiée de nos commerces de proximité. Tout le monde est gagnant! », a souligné la présidente du GEST, Marie-Chantale Desjardins.

« La Ville de Sainte-Thérèse est fière de s’associer à cette campagne porteuse pour nos commerçants! Plus que jamais, nous devons continuer de prioriser l’achat local. L’investissement de 10 000 $ de la part de la Ville permettra de bonifier les bons d’achat de 10 $ chacun. Ce faisant, je suis convaincue que nous réussirons à vendre tous les bons offerts. Notre communauté a démontré à plus d’une reprise sa grande solidarité et cette fois ne fera pas exception! » indique madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Nous remercions grandement les partenaires annuels du GEST : La Petite Clinique, Prohibition bar à bière et Vocalys, ainsi que la grande générosité de la Ville de Sainte-Thérèse.

Pour plus d’informations et pour voir la liste des commerces participants:

https://laruchequebec.com/saintetherese / https://fb.me/e/RwEd2Xui

À propos du Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST)

Le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) stimule la vitalité économique de Sainte-Thérèse par le biais de projets collectifs et d’accompagnement commercial. Le GEST est une aile de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) qui a pour rôle de propulser le succès des entreprises d’ici grâce à ses 4 volets : Connecter. Évoluer. S’informer. Se mobiliser.