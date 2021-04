La Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville affiche un rendement à la hausse

C’est le mardi 20 avril que s’est tenue, en mode virtuel, l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur le projet de partage des trop-perçus annuels et sur le versement de la ristourne.

Ont officié à cet exercice démocratique la présidente du conseil d’administration, Louise Filion, et le directeur général de la Caisse, Joé Bélanger. Ils étaient accompagnés du secrétaire, Pierre Simonet, ainsi que de Mireille Langlois et Benoit Fortier, qui ont respectivement présenté le rapport du comité Responsabilités sociales et Coopération et le rapport du comité de mise en candidature.

Faits saillants de l’exercice 2020

Au terme de son exercice 2020, la Caisse affiche un actif de 1,8 G$, en hausse de 16 % par rapport à 2019. Son volume d’affaires a augmenté de 16,6 %, pour s’établir à 3,9 G$. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 18 043 000 $, alors qu’ils se situaient à 14 576 000 $ un an plus tôt.

«Nos excellents résultats témoignent de la confiance des membres envers notre coopérative de services financiers. Ils reflètent également de la saine gestion des affaires de la Caisse. Ce rendement permet à la Caisse de poursuivre ses efforts pour offrir à sa clientèle des services et des solutions qui répondent toujours mieux à leurs attentes. Pour continuer à garantir la meilleure expérience qui soit à ses membres, la Caisse mise sur des produits novateurs et sur la qualité reconnue de sa prestation de service», a expliqué fièrement Joé Bélanger.

Ristournes de 2,8 M$ aux membres et à la collectivité

Grâce à sa performance, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville a retourné un total de 2,8 millions $ en 2020 à ses membres et à la collectivité, soit 2 817 893 $ en ristournes individuelles et 215 360 $ sous forme de ristourne collective, soit 47 000 $ en dons et commandites et 168 360 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu.

Exercice de démocratie: période de vote

Du 21 au 24 avril inclusivement, les membres de la Caisse ont pu faire entendre leur voix grâce au vote en ligne portant sur le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration et le versement des ristournes.

Le projet de partage des excédents 2020 ayant été accepté tel que présenté, ce sont donc 3 453 811 $ qui seront retournés aux membres de la Caisse et à la collectivité sous forme de ristournes individuelles (3 045 554 $) et collectives (408 256 $).

«En acceptant de verser la somme de 408 257 $ au Fonds d’aide au développement du milieu de leur Caisse, les membres choisissent d’enrichir concrètement leur communauté. Car la Caisse sera ainsi en mesure d’appuyer des projets porteurs pour le milieu. Je tiens à remercier nos membres qui, grâce à leur confiance, nous permettent de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités», mentionne Louise Filion.

Élection au conseil d’administration

Cinq postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Ont été élues par acclamation, pour un mandat de trois ans, les personnes suivantes: Ginette Auger, Donald Bergeron, Louise Filion, Yves Guindon et Mireille Langlois.