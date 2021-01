La Boucannerie Belle-Rivière: L’art de respecter les traditions gastronomiques

La Boucannerie Belle-Rivière, située rang Saint-Vincent, dans le secteur de Sainte-Scholastique, à Mirabel, est une boucherie et charcuterie artisanale unique en son genre, proposant des produits fins, tout en utilisant un fumoir antique en briques glacées qui respecte les traditions de l’époque.

Le propriétaire de ce commerce local se nomme Frédéric Legault. C’est son père, aujourd’hui décédé, qui a entrepris l’aventure, en 1978, alors qu’il n’était âgé que de 18 ans. Il acheta alors une épicerie qui était assortie d’un fumoir. Il décida de réaliser un rêve, celui de le rénover, puis de le remettre en opération. Des suites d’un voyage au Mexique, le père a entrepris la construction de son fameux fumoir en briques glacées.

Déjà impliqué dans l’entreprise familiale, le fils a su poursuivre la tradition. La Boucannerie a pris de l’expansion et offre maintenant plus d’une centaine de produits de charcuterie maison faits sur place.

Pour des papilles heureuses

De ce fumoir ressort une gamme de produits d’allure alléchante. La Boucannerie offre également un large assortiment de saucisses de diverses saveurs et viandes. Les férus y trouveront des saucisses fraîches et fumées, tandis que les plus aventureux pourront goûter des produits de ce genre, mais confectionnées avec de la viande sauvage, que ce soit, par exemple, au cerf, au sanglier, au bison ou au wapiti.

Une myriade de produits maison est aussi disponible, dont des pâtés, des ketchups et des cretons. Les amateurs de desserts peuvent mettre la main sur des tartes au choix.

Notons que la disponibilité des produits peut varier selon la saison. Il est préférable de contacter un responsable du commerce avant de se déplacer. On y offre d’autres services dont le fumage et la transformation de viandes, ainsi que le débitage et le dépeçage de gibier sauvage.

En raison de la pandémie, l’épicerie fine a su ajuster ses modes d’achats en vertu des exigences du gouvernement du Québec. Il est donc loisible d’appeler au 450 258-3412, afin de passer une commande.

Les employés de la Boucannerie Belle-Rivière prépareront cette dernière, pour ensuite calculer le montant exact, vous appeler et offrir le paiement par téléphone. Les clients pourront se diriger vers le magasin, alors qu’il est possible, afin de limiter le nombre de personnes à l’intérieur, de recevoir sa commande à la voiture.

Pour plus d’informations: [www.boucanneriebelleriviere.com].