La 1ère édition du colloque manufacturier du Groupe Amyot Gélinas

Le Groupe Amyot Gélinas est heureux d’annoncer la tenue de son premier colloque manufacturier sous le thème En marche vers la révolution intelligente. L’événement se déroulera le vendredi 3 avril prochain au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville, de 8 h 30 à 16 h 30. Cette activité se fera en partenariat avec Laurentides International dont la mission est d’accompagner les entreprises de la région des Laurentides dans le développement optimal et efficient de leurs marchés d’exportation.

«Depuis plus de 25 ans, le Groupe Amyot Gélinas n’a cessé de déployer des idées et des actions innovantes afin d’appuyer les gens d’affaires des régions des Laurentides et de Lanaudière dans leur évolution et leur développement. C’est donc avec beaucoup de fierté que nous convions toutes les entreprises de services, ainsi que les manufacturiers, à venir assister à cette journée riche en enseignements sur l’intelligence artificielle, sur l’automatisation, bref sur toute la révolution technologique qui ne cesse de croître partout et qui prendra de l’ampleur au cours des prochaines années», de souligner le cofondateur du Groupe Amyot Gélinas, Michel Amyot.

Plusieurs conférenciers

Pour en discuter, plusieurs conférenciers seront présents à ce colloque. Soulignons la venue de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, Sylvain Durocher, directeur Initiatives stratégiques chez Investissement Québec, Marc Langlois, directeur régional Rive-Nord et Abitibi-Témiscamingue d’Investissement Québec, Marie-Claude Gagné, directrice régionale au PARI du Conseil national de recherches du Canada, Catherine Gauthier, déléguée commerciale Service des délégués commerciaux d’Affaires mondiales Canada, Carole-Lyne Cloutier, directrice du Grand Montréal de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Jean-Philippe Senneville, directeur, Innovation et technologie d’affaires BDC Services-conseils et Marie-Louise Tassé, conseillère capital humain du Groupe Amyot Gélinas.

«Le colloque manufacturier permettra de répondre à de nombreuses interrogations concernant l’intelligence artificielle et l’innovation technologique. De plus, nous recueillerons les confidences de deux dirigeants d’entreprises manufacturières qui nous raconteront comment l’automatisation a changé leur vie et celle de leurs clients», d’ajouter le président du Groupe Amyot Gélinas, Monsieur Patrice Forget.

«Dans un contexte d’affaires de plus en plus mondialisé, l’innovation permet aux entreprises de notre région de rester compétitives. C’est l’ingrédient essentiel qui est à l’origine de tant de succès, qu’ils soient locaux ou sur les marchés d’exportation. Il est important pour notre prospérité collective de découvrir les solutions aux enjeux et défis de cette révolution intelligente», de conclure Ariel Retamal, directeur général et commissaire à l’exportation de Laurentides International.

Les entreprises intéressées par l’événement pourront s’inscrire via le site www.amyotgelinasconseils.com ou par téléphone au 450 971-1550, poste 3539. Le coût de l’activité est de 145 $ pour la journée (taxes incluses). À noter que les membres de Laurentides International bénéficieront d’un rabais de 15 %.

Un événement entièrement Carboneutre

Le Groupe Amyot Gélinas est fier d’afficher son engagement environnemental en permettant à son événement de compenser à zéro ses émissions de gaz à effet de serre. Afin d’atteindre le seuil de carboneutralité pour son activité, le Groupe Amyot Gélinas compensera les émissions directes de gaz à effet de serre (GES) causées par son événement par un geste concret : la plantation d’arbres. La certification Carboneutre développé par la firme de génie-conseil LCL Environnement permet aux événements d’atteindre le seuil de carboneutralité dans ses activités.