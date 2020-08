Jardin Dion, entreprise de l’année dans Laval-Laurentides

Jardin Dion a reçu le prix «Entreprise de l'année dans la région de Laval-Laurentides» lors de la soirée des prix Construire, organisée par l'Association de la construction du Québec (ACQ).

Le gala, qui s’est tenu de façon virtuelle le 27 août, vise à reconnaître le talent, l’engagement et l’excellence d’entreprises et de personnes qui contribuent positivement à l’industrie de la construction au Québec.

«Jardin Dion est une référence dans le jardinage et le paysagement de grande envergure dans la région de Laval-Laurentides. L’entreprise célèbre cette année son 65e anniversaire de fondation, mais également les cinq ans de transfert de l’entreprise à la troisième génération familiale. Visionnaire et dynamique, la nouvelle direction de l’entreprise assure brillamment la continuité. Jardin Dion compte près de 150 employés en haute saison, présente un chiffre d’affaires de plus de 10 millions, possède 155 acres de terre agricole et un espace de vente intérieur et extérieur de plus de 116 000 pieds carrés. Tout est mis en œuvre au sein de la famille Dion pour assurer la pérennité de cette entreprise aux services multiples», souligne l’ACQ par voie de communiqué.