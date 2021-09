« Il n’y a rien de plus satisfaisant ! » – Alex Tagliani

(CA) – Cela faisait plusieurs mois qu’on attendait ce moment. Le mardi 7 septembre, le pilote québécois Alex Tagliani et ses partenaires d’affaires ont enfin procédé à l’ouverure officielle du Centre TAG E-karting & Amusement à la Plaza Sainte-Thérèse.

« Après des années de planification et de préparation assorties de défis liés à la pandémie, il n’y a rien de plus satisfaisant pour notre équipe que d’ouvrir ces portes pour de bon », a déclaré Alex Tagliani avant d’ajouter être « tellement excité » à l’idée d’apporter non seulement une panoplie d’activités aux familles et aux amateurs d’adrénaline et de sensation forte, mais aussi « sa passion et son amour du karting ».

Offrant au grand public une sélection d’activités à la fine pointe de la technologie, le Centre TAG E-karting & Amusement propose dix activités, dont une combinaison de trois pistes de karting électrique multiniveaux, une arène de jeu de laser tag, six allées de lancer de hache, six allées de quilles, un cinéma interactif 7D de Triotech, une expérience de réalité virtuelle multisensorielle, de nombreuses arcades dernière génération, un plancher interactif pour enfants, et un aréna de laser tag virtuel, le tout sous un même toit.

Piloté par le directeur général du centre, Eric Bourbonnais, et sous la responsabilité du chef exécutif Pinou Thong, anciennement du restaurant Antonio Park, le TAG bar offrira également une aire de restauration haut de gamme aux visiteurs et familles.

Un investissement de 18 M$

Facilement accessible depuis l’autoroute 15, le Centre TAG E-karting & Amusement occupe 65 000 pieds carrés dans un tout nouvel immeuble de la Plaza Sainte-Thérèse. Avec un investissement de 18 millions de dollars, cette initiative est le résultat d’un partenariat de grande envergure entre Alex Tagliani, qui est associé aux sports motorisés depuis plusieurs décennies, et un groupe d’entrepreneurs chevronnés du milieu des affaires.

« C’est une fierté pour nous de pouvoir offrir un tel niveau de qualité, que ce soit pour nos activités à la fine pointe de la technologie ou pour l’expérience gastronomique hors pair de notre aire de restauration, a indiqué Alex Tagliani, le 7 septembre. Je peux vous assurer, a-t-il poursuivi, qu’on a fait autant d’essais avec les options culinaires que sur la piste de karting que nous avons construite. »

Pour en apprendre davantage sur Alex Tagliani qui a tout récemment augmenté son avance en tête du championnat des pilotes de la série NASCAR Pinty’s, il sera notre invité au Balado de l’été avec Nicholas Richard, présenté sur la page Facebook du Nord Info à compter de mercredi.

À noter que le centre de divertissement est actuellement en période de recrutement et vise à employer plus de 100 personnes dans les semaines à venir.